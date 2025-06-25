ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
180
Час на прочитання
1 хв

Чому вінтажні будильники стали популярними: причини можуть вас здивувати

Останні роки мода на вінтажні речі отримала нове дихання. Особливо популярними стають будильники. І цьому тренду є кілька причин.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Чому вінтажні будильники знову стали популярними

Чому вінтажні будильники знову стали популярними / © unsplash.com

Звичайно вінтажні будильники викликають у людей почуття ностальгії. Також вони надають будь-якому інтер’єру унікальності. А рідкісні екземпляри можуть стати доволі непоганою інвестицією у майбутнє.

Однак, найчастіше вінтажні будильники стають популярними через те, що вони несуть у собі певну емоційну цінність для власника.

Скажімо, будильник вам подарували батьки, коли ви пішли до школи, і ви щодня прокидалися з ним на уроки. Або ви їздили на літні канікули до бабусі у село, де на підвіконні завжди стояв цей предмет інтер’єру.

З такими речами пов’язано дуже багато теплих спогадів про роки, коли ми ще були безтурботними, життя здавалося справжньою казкою.

До того ж, вінтажні будильники часто якісніші та довговічніші за сучасні китайські альтернативи. В собі вони несуть частинку історії вашої родини чи навіть цілої країни.

Загалом, моду на вінтаж можна назвати не лише трендом повернення старих предметів, а й можливістю додати до свого сучасного життя згадку про дитинство чи юність, а ще це турбота про навколишнє середовище. Адже ви не купуєте нову річ, а використовуєте стару, не викидаючи останню на звалище.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
180
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie