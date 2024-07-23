Чому влітку масово опадають недозрілі яблука: основні причини та як врятувати врожай

Чому яблуня скидає яблука і як цьому запобігти.

Якщо опадають недозрілі яблука, які не є раннім сортом, це має насторожити. Потрібно терміново шукати причини цього, щоб за можливості зупинити процес та врятувати врожай.

Основні причини, чому опадають влітку яблука

Шкідники

Зазвичай, це яблунева плодожерка. На пошкоджених плодожеркою яблуках можна побачити вхідний отвір, який зробила гусениця, щоб з'їсти насіння. Такі яблука опадають, а гусениця підіймається по стовбуру і починає гризти інше яблучко.

Про боротьбу з плодожеркою потрібно подбати завчасно — весною обробити інсектицидами. Обробку потрібно провести за 10-14 днів після закінчення цвітіння, коли пелюстки квітів вже опадуть. Щоб зрозуміти, коли потрібно обприскати, можна повісити біля яблуні ліхтар або лампочку, і якщо, крім мошкари, ви побачите вночі у їхньому світлі метеликів, обприскайте яблуню

Щоб досягти потрібного ефекту, слід ретельно обробити не тільки верхній, але і нижній бік листя, а також плоди, стовбур і гілки, спрямовуючи струмінь знизу вгору.

Позбутися комах, які зимують, можна, якщо навесні та восени очищати штамб дерева від кори. Садівники також радять збирати падалицю, яка приваблює шкідників і посадити біля плодових дерев помідори, які відлякують плодожерку.

Якщо на яблуках з'являються бурі плями, які потім збільшуються в розмірі та стають колами зі спорами грибів — це означає, що дерево хворе на гниль або моніліоз. Щоб вилікувати яблуню після збору врожаю, дерева потрібно обприскати розчином мідного купоросу. А з метою профілактики ранньою весною дерева обробляють 3% бордоською рідиною, а за декілька днів до цвітіння — 1% розчином бордоської рідини.

Нестача вологи і живлення

Інша причина передчасного опадання яблук – нестача живлення або вологи.

Поливати дерева потрібно рідко, але рясно, щоб промочити весь шар землі, в якому перебуває коренева система.

Дерева можуть страждати від нестачі якогось мікроелемента, тому й скидають частину плодів, які не в змозі прогодувати. Досвідчені садівники радять від весни до середини літа вносити під яблуні комплексне мінеральне добриво з високим вмістом азоту. А від другої половини літа і восени — добриво, в якому основними елементами є фосфор та калій, речовини, необхідні рослинам для зимівлі та закладання квіткових бруньок наступного року.

Крім того, правильне підживлення та поливання позитивно впливає на запобігання ушкодженню дерева хворобами і комахами-шкідниками.

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