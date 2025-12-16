Чому взимку хочеться їсти сильніше / © Getty Images

Якщо взимку ви відчуваєте сильніший голод і постійно хочете макаронів, хліба чи шоколаду, не дивуйтеся. Це не забаганка, а природний сигнал вашого тіла. Організму потрібне додаткове «паливо», щоб зігрітися в холодну погоду.

Британська дієтологиня Карін Патель пояснила, що взимку тіло витрачає більше енергії на збереження тепла. Це провокує відчуття голоду та спонукає до споживання їжі, яка дає швидку енергію, зокрема вуглеводів.

Потяг до вуглеводів взимку пояснюється зниженням рівня серотоніну (гормон, який називають «гормоном щастя» — Ред.), який ми намагаємося підняти за допомогою хліба чи солодощів.

Також у холодну пору року зростає рівень гормону греліну, що підвищує відчуття голоду і є природним механізмом накопичення запасів енергії.

Підвищення рівня цього гормону може спричинити хибне почуття голоду, навіть тоді, коли ви нещодавно поїли. Це також означає, що ви можете бути схильні до частих перекусів взимку.

Проте є способи, як можна це контролювати.

За словами Карін, необхідно включити до свого раціону деякі продукти, а саме:

теплі супи з високим вмістом білка;

грецький йогурт з ягодами та корицею;

сир.

Водночас щоб зменшити тягу до їжі, варто замінити холодні напої на зігріваючі трав’яні чаї.

«Теплі напої допомагають вам регулярно підтримувати водний баланс, зменшуючи відчуття голоду, та заспокоювати», — зазначила дієтологиня.

Раніше експерти розповіли, як можна зігрітися взимку. За словами фахівців, секрет полягає у контролі артеріального тиску та покращенні кровообігу.

