Навіщо зберігати рис з лавровим листям / © Фото з відкритих джерел

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Виявляється, це давня традиція, яка допомагає захистити рис від плісняви, шкідників і неприємного запаху.

Досить покласти кілька лаврових листків у банку чи мішок з рисом — і він залишатиметься свіжим навіть через рік.

Все завдяки ефірним оліям лавра, які володіють потужними властивостями проти бактерій і грибків. Вони відлякують шкідливих комах, таких як міль і довгоносики, а також уповільнюють процес окислення жирів у крупі, що допомагає уникнути прогірклого смаку.

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Для посилення ефекту японці інколи додають до лаврових листків паличку сушеної гвоздики або ложку сушеної цитрусової цедри. Така комбінація не лише допомагає зберегти рис, але й надає йому тонкий аромат, який зникає після промивання.

Однак основний секрет полягає в тому, щоб боротися з надмірною вологістю. Лавровий лист поглинає зайву вологу, що може з’явитись навіть у герметичних упаковках. Це особливо корисно в районах з високою вологістю, де крупи швидко псуються.

Якщо ви помітили, що рис став злипатися, просто додайте новий лавровий лист — він поглине зайву вологу і зробить рис знову розсипчастим.

Чому цей метод не здобув популярності за межами Азії? Можливо, через уявлення, що лавровий лист додає рису гіркоту. Насправді ж, якщо використовувати свіжі листки та змінювати їх раз на 2–3 місяці, смак залишатиметься абсолютно нейтральним.

До речі, цей метод також працює з іншими крупами: гречкою, пшеном, навіть борошном. Якщо загорнути лавровий лист у марлю і покласти в банку з цукром, він запобігатиме утворенню грудочок.

Звичайною помилкою є зберігання рису в прозорих контейнерах на світлі. Ультрафіолет пошкоджує корисні речовини й сприяє швидкому прогірканню.

Зберігайте крупи в темному місці, а лавровий лист буде додатковим бар'єром від псування. Спробуйте цей метод — і ви здивуєтесь, як раніше доводилось викидати мішки з шкідниками або пліснявою.

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