Чому японські жінки завжди носять взуття на розмір більше: про це ніхто не знає

Кожна країна має свої особливості, які стосуються поведінки, законів, зовнішності та одягу.

Виявляється, що японські красуні найчастіше носять взуття на розмір більше, і на це є свої причини.

Чому в Японії жінки носять взуття на розмір більше

Причина №1. Японки зазвичай мають невеликий розмір ноги, тому їм буває досить складно вибрати собі підходящу пару взуття. Особливо це стосується тих представниць прекрасної статі, які мають 34 розмір і менше. Через брак часу їм доводиться вибирати те взуття, яке для них великувате. Хоча варто зазначати, що в японських магазинах взуття зазвичай не перевищує 38 розмір.

Японки зазвичай мають невеликий розмір ноги, тому їм буває досить складно вибрати собі підходящу пару взуття. Особливо це стосується тих представниць прекрасної статі, які мають 34 розмір і менше. Через брак часу їм доводиться вибирати те взуття, яке для них великувате. Хоча варто зазначати, що в японських магазинах взуття зазвичай не перевищує 38 розмір. Причина №2. Японські жінки люблять взуття, яке має досить високий підйом. Це дає змогу здаватися вищими і візуально видовжити ноги. А взуття з високим підйомом зручно носити лише тоді, коли воно буде трохи більшим за розмір ноги. Саме тому кмітливі японські красуні вибирають собі пару на розмір більшу. До того ж, завдяки цьому стопа менше втомлюється і не деформується.

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