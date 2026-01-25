Чому їжа прилипає до сковорідок і як цього уникнути

Сковорода / © Фото з відкритих джерел

Часто, купуючи антипригарну сковорідку, ми думаємо, що назавжди позбулися проблеми пригорання їжі під час смаження. Проте часто реальність не така райдужна, як очікування.

Їжа прилипає до сковорідок через утворення сухої плями в тонкій плівці соняшникової олії. Чим більша температура, тим менший натяг рідин. Відповідно температура зменшується від центру до країв.

Це створює фізичне явище — термокапілярну конвекцію. В результаті в центрі утворюється суха пляма, а вся олія залишається по краях.

Чому пригорає сковорода

Ключова причина — пошкодження антипригарного покриття. Під час використання металевих лопаток та виделок на поверхні з’являються подряпини. Навіть якщо покриття виглядає цілим, воно стає шорстким. Їжа липне до металу. Після появи мікроушкоджень антипригарні властивості знижуються на 40-60%. Часто це помітно під час готування в режимі гриль.

Друга поширена причина — неправильний догляд та зберігання. Сковорідки з кришками часто миють абразивними губками або складають стопкою без прокладок. В результаті дно та борти труться один об одне, затираючи захисний шар. До 30% випадків пригорання пов’язані саме з механічним зношуванням, а не з перегріванням або помилками в приготуванні.

Що робити

По-перше, олію треба лляти рівномірно, щоб вона потрапила на всю поверхню сковорідки.

По-друге, смажити будь-що потрібно на помірному вогні. Так температура по всій площині посудини буде більш-менш рівномірною.

Також, щоб уникнути термокапілярної конвекції потрібно регулярно помішувати їжу. Якщо ви плануєте придбати нову сковорідку, варто звернути увагу на дно — воно повинне бути товстим.

