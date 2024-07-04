Ті чоловіки, які на перший погляд здаються добрими та надійними, можуть виявитися досить токсичними партнерами.

Розповідаємо, які "підводні камені" можуть бути у стосунках з чоловіками, які дуже добрі та хороші.

Чому з добрих чоловіків виходять погані партнери для шлюбу: 5 причин

Він може постійно допомагати іншим. Хороший чоловік не лише допомагатиме своїй родині, його добротою та безвідмовністю можуть користуватися інші люди. Що неодмінно призведе до непорозумінь і навіть сварок, адже це буде впливати на якість стосунків.

Хороший чоловік не лише допомагатиме своїй родині, його добротою та безвідмовністю можуть користуватися інші люди. Що неодмінно призведе до непорозумінь і навіть сварок, адже це буде впливати на якість стосунків. Він завжди хотітиме зробити вас щасливою. У кожного своє поняття щастя, і якщо чоловік не зрозуміє, у чому щастя для його дружини, це може призвести до кризи у взаєминах. Адже жінка почуватиметься незадоволеною тим, що чоловік робить для неї, це стане тягарем і призведе до непорозумінь та конфліктів.

У кожного своє поняття щастя, і якщо чоловік не зрозуміє, у чому щастя для його дружини, це може призвести до кризи у взаєминах. Адже жінка почуватиметься незадоволеною тим, що чоловік робить для неї, це стане тягарем і призведе до непорозумінь та конфліктів. Він намагається уникнути конфліктів. Такі чоловіки ненавидять з’ясовувати стосунки, тому намагатимуться за будь-яку ціну уникати суперечок. Але від цього проблема нікуди не зникне, їх із часом ставатиме ще більше. Бо тільки під час конфлікту можна з’ясувати правду — також це прекрасна можливість віднайти компроміс.

Такі чоловіки ненавидять з’ясовувати стосунки, тому намагатимуться за будь-яку ціну уникати суперечок. Але від цього проблема нікуди не зникне, їх із часом ставатиме ще більше. Бо тільки під час конфлікту можна з’ясувати правду — також це прекрасна можливість віднайти компроміс. Доброму чоловікові складно просто сказати про свої потреби. Він хотітиме всім допомогти, бути добрим для свого оточення, тим самим буде відмовляти собі у чомусь. Через свої страхи та комплекси такий чоловік швидше стане тягарем для своєї родини, аніж підтримкою.

Він хотітиме всім допомогти, бути добрим для свого оточення, тим самим буде відмовляти собі у чомусь. Через свої страхи та комплекси такий чоловік швидше стане тягарем для своєї родини, аніж підтримкою. Він може дозволяти іншим ставитися до себе погано. У таких чоловіків зазвичай страждає самооцінка, вони не вміють вибудовувати особистісні кордони у спілкуванні з іншими людьми. Тоді ті, хто його оточує, намагатимуться скористатися цим, ображатимуть, погано висловлюватимуться про такого чоловіка або використовуватимуть у своїх цілях. Тоді жінці нічого не залишатиметься, як розірвати стосунки з таким безвольним партнером.

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