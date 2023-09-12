Чому з похмілля дуже хочеться сексу – 5 фактів від сексологів

Вчені довели, що через дві години після сексу симптоми похмілля минають.

Ранковий секс визнали чудовим засобом, щоб зняти симптоми похмілля. Сексологи ще досі вивчають цей феномен, тому однозначної відповіді на питання не надають. Однак завдяки багаторічним дослідженням все ж таки виявили п’ять закономірностей – чому після вживання алкоголю хочеться сексу.

Причини статевого потягу

Найбільш популярною є версія фізіологічних та психічних причин.

Причини фізіології. Етанол руйнує нервові клітини, тому організм поліпшує стан за допомогою гормонального саморегулювання. У разі з похміллям можуть допомогти гормони щастя – ендорфіни. Тому організм, намагаючись вилікуватися, включає статевий потяг.

Психологічні причини. Алкоголь діє на центральну нервову систему, на сприйняття людиною світу та на її самооцінку. Коли чоловіки випивають занадто багато алкоголю, їх тягне на самоствердження. І секс для цього підходить якнайкраще, різко підвищуючи самооцінку.

5 фактів від сексологів: чому з похмілля хочеться сексу

Під час похмілля тривалість сексу найдовша, чоловік може займатися цим, навіть якщо такого результату ще не було. Секс стає довшим тому, що алкоголь руйнує нервові клітини, через що втрачається чутливість. Секс після алкогольної вечірки позитивно впливає на жінок і чоловіків. Вчені виявили, що стан здоров’я після сексу поліпшується вже через 2 години. Секс знімає симптоми похмілля, але це повинно бути в комплексі з лікарськими засобами, наприклад, з аспірином. Секс після похмілля як для жінок, так і для чоловіків, більш яскравіший, оскільки нервові закінчення в такому стані дуже роздратовані. Для чоловіків секс з похмілля служить ліками від головного болю, тоді як деяким жінкам він може бути неприємним.

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