Чому з віком люди прокидаються все раніше без будильника: пояснення експертів

Чому літні люди рано прокидаються / © pixabay.com

Багато людей із віком помічають, що прокидаються значно раніше, ніж звикли, навіть без будильника. Якщо раніше ранній підйом здавався подвигом, то тепер тіло саме будить на світанку. Це явище не випадкове, воно має наукове пояснення. Про це пише ресурс Huffpost.

Чому люди рано прокидаються після 60 років: як налагодити сон

Раннє пробудження — це природна частина старіння. Доктор Сайрам Партхасараті, фахівець зі сну, зазначає: із віком мозок стає менш чутливим до зовнішніх сигналів, які допомагають орієнтуватися в добовому циклі. Світло, прийоми їжі, спілкування чи фізична активність — усе це допомагає організму розуміти, коли настав день, а коли ніч. Але з роками ці зв’язки слабшають.

Наприклад, для молодої людини вечеря є сигналом, що час готуватися до сну, а для старшої цей внутрішній годинник може збитися. Нервові шляхи, що передають інформацію про час, сповільнюють свою роботу разом із мозком. Саме тому літні люди часто втомлюються раніше, а прокидаються ще до світанку, відчуваючи себе бадьорими.

Який зв’язок між зором і режимом сну

Ще один чинник раннього вставання — погіршення зору. З роками очі отримують менше світла, необхідного для регуляції циркадних ритмів. Особливо це стосується людей із катарактою: через помутніння кришталика в мозок надходить менше світлових сигналів.

У результаті мозок вважає, що вечір настав раніше, ніж насправді, і починає виробляти мелатонін — гормон сну, передчасно. Тому людина засинає і, відповідно, прокидається значно раніше.

Як покращити якість сну

Експерти радять налаштовувати свій біологічний годинник за допомогою світла. Увечері варто проводити 30-60 хвилин під яскравим освітленням — або прогулятися на вулиці, або просто ввімкнути світло вдома. Це дає мозку сигнал, що день ще триває, і пригальмовує вироблення мелатоніну.

Корисно уникати алкоголю перед сном. Хоча він може викликати сонливість, алкоголь погіршує якість відпочинку і порушує природний ритм сну. Оптимально проводити під яскравим світлом до двох годин щовечора, особливо в осінньо-зимовий період, коли світловий день короткий.