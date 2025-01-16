Чому за кермом слід знімати головний убір — пояснення досвідченого водія

В деяких країнах водії в шапці в салоні авто можуть бути оштрафовані.

Щільний зимовий одяг, а також шапки та громіздке взуття можуть обмежувати рухи та створювати додаткову небезпеку під час гальмування на дорозі.

Про це, із посиланням на автомобільні тести експертів, пише "Автопілот".

Досвідчені водії взимку керують авто без головних уборів, адже вони закривають огляд і приглушують звуки, не дозволяючи своєчасно зорієнтуватися.

Досвід водії свідчить, що шапки, особливо хутряні, часто ставали причиною трагедій на дорогах. Так сталося і з водієм, який ледь не спричинив ДТП, не побачивши інший автомобіль.

Правила безпеки для водіїв

В салоні авто краще знімати шапку, шарф та об’ємну куртку, а також використовувати зручне взуття, що забезпечує хороший контакт із педалями.

"Керування автомобілем у зимовий період вимагає особливої уваги та швидкої реакції. Зручний одяг та взуття – це не забаганка, а важливий фактор безпеки на дорозі. Не нехтуйте простими правилами, адже від них може залежати ваше життя та життя інших людей", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, в леяких країнах світу водії, які керують автомобілем в зимовому одязі, можуть стикатися зі штрафами через потенційну небезпеку для безпеки на дорозі. Проблеми виникають тоді, коли водієві стає занадто спекотно.

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