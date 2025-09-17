- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 505
- Час на прочитання
- 2 хв
Чому за радянських часів кип’ятили білизну і чи потрібно це робити сьогодні
Кип’ятіння білизни — перевірений часом спосіб зробити речі бездоганно чистими та приємними на дотик. Ще до появи пральних машин наші бабусі регулярно вдавалися до цього методу, щоб підтримувати білизну свіжою і доглянутою.
Колись кип’ятіння білизни було невід’ємною частиною щоденного догляду за одягом і постільною білизною. Це допомагало видаляти плями, запахи та бактерії, адже в часи без пральних машин і сучасних мийних засобів саме виварювання забезпечувало чистоту речей.
Більшість одягу тоді виготовляли з натуральних тканин, які особливо потребували ретельного догляду. Тож кип’ятіння було основним методом підтримки білизни в доглянутому стані. Процес включав кип’ятіння у воді з додаванням різних засобів — попелу, соди, мила, інколи навіть хлорки. Ці компоненти допомагали не лише відбілити тканину, а й знищити бактерії через хімічні реакції та підвищення pH води.
Високотемпературне оброблення гарантувало дезінфекцію речей, що робило цей метод популярним і необхідним для запобігання хворобам та неприємним запахам.
Чи потрібно кип’ятити білизну сьогодні
Сучасні пральні машини та мийні засоби значно спростили догляд за одягом, і виварювання вже не є обов’язковим.
Важливо пам’ятати: кип’ятіння може пошкодити деякі тканини, особливо кольорові, тож перед процедурою треба перевіряти рекомендації виробника.
Фахівці радять застосовувати цей метод для:
дезінфекції одягу хворого;
видалення складних плям (жир, кров, вино);
відбілювання та освіження білизни;
зниження ризику алергічних реакцій.
Як правильно кип’ятити білизну
Переконайтеся, що тканина підходить для виварювання.
Налийте воду до великої каструлі та додайте засоби для очищення: соду, господарське мило, порошок, нашатир або хлорку (1–2 ст. л. на 4–5 л води).
Доведіть воду до кипіння.
Опустіть білизну у воду та ретельно перемішайте.
Виварюйте 30–60 хвилин, доки плями та бактерії не зникнуть.
Дістаньте речі, дайте їм охолонути, потім сполосніть під проточною водою.
Розвісьте для сушіння, уникаючи прямого сонячного світла, щоб не пошкодити тканину.