Чому за радянських часів кип’ятили білизну і чи потрібно це робити сьогодні

Чому раніше було заведено виварювати білизну / © unsplash.com

Колись кип’ятіння білизни було невід’ємною частиною щоденного догляду за одягом і постільною білизною. Це допомагало видаляти плями, запахи та бактерії, адже в часи без пральних машин і сучасних мийних засобів саме виварювання забезпечувало чистоту речей.

Більшість одягу тоді виготовляли з натуральних тканин, які особливо потребували ретельного догляду. Тож кип’ятіння було основним методом підтримки білизни в доглянутому стані. Процес включав кип’ятіння у воді з додаванням різних засобів — попелу, соди, мила, інколи навіть хлорки. Ці компоненти допомагали не лише відбілити тканину, а й знищити бактерії через хімічні реакції та підвищення pH води.

Високотемпературне оброблення гарантувало дезінфекцію речей, що робило цей метод популярним і необхідним для запобігання хворобам та неприємним запахам.

Чи потрібно кип’ятити білизну сьогодні

Сучасні пральні машини та мийні засоби значно спростили догляд за одягом, і виварювання вже не є обов’язковим.

Важливо пам’ятати: кип’ятіння може пошкодити деякі тканини, особливо кольорові, тож перед процедурою треба перевіряти рекомендації виробника.

Фахівці радять застосовувати цей метод для:

дезінфекції одягу хворого;

видалення складних плям (жир, кров, вино);

відбілювання та освіження білизни;

зниження ризику алергічних реакцій.

Як правильно кип’ятити білизну