Чому заборонено прати постіль та кухонні рушники разом: не кожна господиня знає

Багато господинь, щоб заощадити свій час та електроенергію, кидають до барабана рушники та постіль, щоб прати все разом. Але експерти з ремонту пральних машин не рекомендують цього робити, бо можна пошкодити пральну машинку. Розповідаємо, як правильно прати постільну білизну та кухонні рушники, чому цей текстиль не варто прати разом.

Як правильно прати постільну білизну

Постільна білизна влітку потребує частішого прання, ніж у холодну пору року. Вона збирає увесь пил та бактерії, яких у спальні дуже багато. Експерти рекомендують прати постіль раз на тиждень у спеку та раз на два тижні у холодну пору року.

За якої температури прати постіль? Все залежатиме від тканини, з якої вона виготовлена. Зазвичай виробник вказує всю інформацію по догляду за речами на упаковці та етикетці. Якщо тканина бавовняна, то краще прати за температури 60 градусів. Якщо це шовк, фланель, сатин чи інші види делікатних тканин, то найкращою буде температура 40 градусів.

Перед пранням краще вивертати постіль, щоб зберегти її яскравість. Сушити постільну білизну варто у добре провітрюваному приміщенні чи на балконі.

Як правильно прати кухонні рушники

Такі речі треба прати якомога частіше, оскільки вони швидко вбирають бруд, пил, жир та різні бактерії. Перед пранням, щоб вивести в’їдливі плями, рушники необхідно замочувати, а вже потім кидати до машинки.

Не слід прати кольоровий текстиль з білими речами, бо вони стануть сірими. Для того, щоб посилити ефект прання використовуйте відбілюючі засоби та кондиціонери для надання рушникам м’якості. Випрані рушники краще сушити на свіжому повітрі, але не під прямим сонячним промінням, щоб вони не вигоріли.

Чи можна прати рушники та постільну білизну разом

Так, на перший погляд може здатися, що прати рушники та постіль – це вигідна й економна справа, та насправді це не так. Кухонні рушники виділяють волокна під час прання, які можуть нашкодити постільній білизні та знебарвити її.

Також рушники разом із постіллю збиваються у грудки всередині машинки, які підстрибуючи, шкодять побутовому приладові. Це може призвести до зносу підшипників та валу барабана.

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