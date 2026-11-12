Чому зараз виробники смартфонів не кладуть зарядні пристрої в коробки: фахівці назвали причину

Чому немає зарядки в коробці смартфона / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Купуючи новий смартфон, люди дедалі частіше знаходять у коробці лише сам телефон і документацію, можливо, ще кабель. Мережевого адаптера, до якого під’єднують кабель, може не бути. Виробники пояснюють це турботою про довкілля, але за таким рішенням стоять також зміни на ринку електроніки та прагнення скоротити витрати на пакування й логістику. Як пояснює Європейська комісія, спільний стандарт заряджання USB-C і можливість купувати пристрої без адаптера мають зменшити кількість непотрібних зарядних пристроїв та електронних відходів. Відповідні правила для смартфонів, що продаються в ЄС, почали діяти від 28 грудня 2024 року.

Менше електронних відходів і повторного використання зарядок

Одна з головних причин відмови від комплектних адаптерів — бажання зменшити кількість зарядних пристроїв, які накопичуються вдома після придбання нових гаджетів. Якщо людина вже має сумісний адаптер, їй не обов’язково отримувати ще один разом із кожним смартфоном.

Реклама

За даними Європейської комісії, невикористані та викинуті зарядні пристрої щороку утворюють близько 11 тисяч тонн електронних відходів. Їхнє виробництво також потребує сировини, енергії та ресурсів для транспортування.

Реклама

Саме тому в Європейському Союзі запровадили спільний стандарт USB-C для багатьох категорій електроніки. Тепер сумісний зарядний пристрій можна використовувати з різними гаджетами незалежно від бренду. Покупець також може вибрати смартфон без адаптера, якщо вже має відповідний.

Чому виробникам вигідно зменшувати комплектацію

Екологічні аргументи — не єдине пояснення. Менша коробка потребує менше пакувальних матеріалів, займає менше місця під час перевезення та дає змогу розмістити більше товарів на одному транспортному піддоні. Це скорочує логістичні витрати компаній.

Крім того, виробник не витрачається на комплектний адаптер, а покупець за потреби придбаває його окремо. Тому відсутність зарядного пристрою може бути вигідною для бізнесу, навіть якщо компанія наголошує передусім на екологічній складовій такого рішення.

Наприклад, Samsung у своєму поясненні щодо комплектації смартфонів Galaxy зазначає, що відмова від адаптерів і навушників допомагає уникати дублювання аксесуарів та зменшувати кількість електронного сміття. Apple також пояснює відсутність адаптера в коробках iPhone своїми екологічними цілями.

Реклама

Чи можна заряджати новий смартфон старим адаптером

У більшості випадків так, якщо адаптер має сумісний роз’єм, відповідає стандартам безпеки та підтримує потрібні параметри заряджання. Сам факт, що зарядний пристрій виготовлений іншим брендом, не означає, що він не підходить до смартфона.

Однак варто враховувати потужність адаптера та підтримувані технології швидкого заряджання. Якщо вони не збігаються з можливостями телефона, пристрій може заряджатися повільніше. Для отримання максимальної швидкості потрібно використовувати сумісний адаптер із відповідною потужністю та протоколом заряджання.

Важливо також перевіряти, чи є в коробці кабель: відсутність мережевого адаптера не означає, що виробник обов’язково прибрав усі аксесуари. Комплектація залежить від моделі та ринку продажу.

Новини партнерів

Новини партнерів