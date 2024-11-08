Чому жінкам вкрай необхідно взимку носити шарф: і не лише для краси

Шарф для жіночого гардеробу – це вкрай необхідний аксесуар, який не лише підкреслює красу. В холодну пору року косметологи та лікарі рекомендують не ігнорувати цей важливий захисний елемент гардеробу. Розповідаємо, посилаючись на ресурс Ukr.Media, навіщо жінкам треба обов’язково носити взимку шарф.

Чому експерти рекомендують жінкам обов’язково носити взимку шарф

Захист від вітру та холоду. Шия та обличчя дуже страждають від холоду, особливо взимку. Тому косметологи обов’язково рекомендують носити цей аксесуар, щоб уберегтися від запалення та почервоніння шкіри, бо саме вони призводять до передчасної появи зморшок.

Шия та обличчя дуже страждають від холоду, особливо взимку. Тому косметологи обов’язково рекомендують носити цей аксесуар, щоб уберегтися від запалення та почервоніння шкіри, бо саме вони призводять до передчасної появи зморшок. Догляд за шкірою. Експерти переконують, що шарф допоможе в холодну пору року зберегти природну вологість шкіри. Бо сухе холодне повітря сушить верхній шар епідермісу, а цей затишний аксесуар захищає шкіру обличчя та шиї.

Експерти переконують, що шарф допоможе в холодну пору року зберегти природну вологість шкіри. Бо сухе холодне повітря сушить верхній шар епідермісу, а цей затишний аксесуар захищає шкіру обличчя та шиї. Модний акцент для образу. Це обов’язковий елемент гардеробу, який повинен бути у кожної жінки. Адже правильно підібраний шарф може перетворити навіть повсякденний одяг на елегантний і досконалий аутфіт.

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