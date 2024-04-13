Чому жовтіє хвоя туї: фахівці назвали шість причин — і одна дуже неочікувана

В Україні тую активно використовують для озеленіння ділянки. І, хоча ці дерева відрізняються стійкістю, інколи навесні можна побачити, що їхні гілочки починають жовтіти.

Коли таке відбувається, здається, що немає адекватних причин, чому. Однак фахівці стверджують, що існує цілих шість причин пожовтіння хвої у туї.

Сезонна зміна забарвлення

Певні сорти туї змінюють своє забарвлення в залежності від сезону. До прикладу, західна туя та туя складчаста восени і взимку можуть жовтіти. Змінюють забарвлення також такі сорти як Holstrup, Columna та Brabant. Але їхня хвоя фарбується у коричневий відтінок. Тому перед тим, як піднімати паніку, переконайтесь, що у вас не росте один з цих сортів.

Помилки під час догляду

Насамперед, туя може жовтіти через неправильно вибране місце висаджування. Якщо посадити дерево на велику глибину, спочатку воно буде розвиватися, але через півроку хвоя потроху почне жовтіти. Схожа історія відбувається, якщо шийка дерева надто оголена. Враховуйте властивості і побажання кожного окремого сорту під час висаджування.

Причиною пожовтіння може стати і нестача поживних речовин. Часто тую висаджують на ділянці і забувають про неї. Але, якщо дереву не вистачає мінералів та інших компонентів, воно починає жовтіти. Підживлення вносять раз на сезон.

Туя також полюбляє зволожений ґрунт і коли влітку він надто сильно пересихає, хвоя може жовтіти. У посушливі дні обов'язково поливайте дерево.

Сонячні опіки

Одна з головних причин, чому туя жовтіє. Саме навесні дерево отримує найсильніші опіки, адже в травні вже може світити досить яскраве сонце. Схожа історія може відбуватися навіть взимку. Хоча температура повітря низька, але сонячні промені все ж активні і можуть залишати свій слід на дереві.

Захиститися від сонячних опіків складно. Але вам і не слід надто переживати, адже туя завжди відновлює своє забарвлення. Однак доведеться збільшити поливання та вносити добрива для відновлення.

Чому сохне туя: що робити / Фото: Unsplash

Шкідники

Основними шкідниками туї є:

жуки-довгоносики — вони атакують практично всі рослини і дерева;

кліщі — побачити цих шкідників можна лише під час ретельного огляду;

гусениці — хоча збитки незначні, але варто боротися;

попелиця — атакує рідко, але може виявлятися на хвої;

личинки листяної листовійки — вони можуть "вбити" дерево за кілька місяців.

Щоб уникнути впливу шкідників, потрібно раз у сезон оприскувати тую в цілях профілактики.

Хвороби

Хоча туя і вважається досить стійкою рослиною, однак і її можуть атакувати певні хвороби, зокрема грибкові захворювання. Єдиний варіант захисту — профілактичне оброблення гілок. Найчастіше туя заражається від інших дерев чи кущів. Якщо ви помітили, що грибок вже розвивається, доведеться використовувати потужніші препарати.

Вплив тварин

Хоча це досить неочікувана причина, але туя може жовтіти через тварин. Якщо на ділянці є коти чи собаки, вони можуть взяти за звичку ходити у туалет під дерево. Спочатку хвоя пожовтіє, а кора почорніє. А згодом пошкодження можуть бути досить серйозними.

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