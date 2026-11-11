Чому з’являється пліснява та мокріють стіни: тест із фольгою допоможе знайти причину

Пліснява на стінах

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З настанням холодів у багатьох квартирах з’являються вологі плями на стінах, починає відшаровуватися фарба, а в кутах утворюється пліснява. Причиною може бути не лише погана вентиляція, а й приховане проникнення води всередину стін. Визначити можливе джерело проблеми допоможе звичайна алюмінієва фольга, яка є майже на кожній кухні.

Чому восени та взимку на стінах з’являється волога

У холодну пору року проблема вогкості в оселях стає особливо помітною. На вікнах збирається конденсат, у кутах кімнат темніють шпалери, а за меблями іноді з’являється неприємний запах. Причин може бути декілька. Найпоширеніша — конденсація водяної пари, яка міститься в повітрі.

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Під час приготування їжі, приймання душу, прання та навіть звичайного дихання в приміщенні утворюється волога. Якщо вентиляція працює недостатньо ефективно, її концентрація в повітрі зростає.

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Коли тепле вологе повітря контактує з холодною поверхнею стіни, водяна пара може перетворюватися на краплі води. Особливо часто це відбувається на зовнішніх стінах, у кутах кімнат, біля вікон та за великими шафами, які перешкоджають циркуляції повітря.

Однак волога може потрапляти до стіни й іншими шляхами. Наприклад, через пошкоджену покрівлю, тріщини у фасаді, несправні водопровідні труби або недостатню гідроізоляцію фундаменту.

Щоб правильно усунути проблему, спочатку потрібно зрозуміти, звідки береться волога.

Як перевірити вологість стіни за допомогою фольги

Фахівці видання Blikk пропонують простий домашній тест, який може допомогти відрізнити поверхневу конденсацію від вологи, що надходить із самої стіни.

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Для перевірки знадобляться лише алюмінієва фольга та клейка стрічка.

Що потрібно зробити:

Виберіть ділянку стіни, на якій з’являються вологі плями, темніє фарба або виникає підозра на сирість. Відріжте квадрат алюмінієвої фольги розміром приблизно 20 × 20 сантиметрів. Прикладіть його до стіни та ретельно заклейте всі чотири краї клейкою стрічкою, щоб повітря не проникало під фольгу. Залиште фольгу на 24–48 годин. Після цього перевірте, чи з’явилися краплі води на зовнішній поверхні фольги або з боку стіни.

Для перевірки краще обирати ділянку без активного протікання та видимої плісняви. Не слід проводити тест на мокрій поверхні поблизу розеток чи електропроводки.

Тест з фольгою. Фото: www.blikk.hu

Що означає волога на зовнішньому боці фольги

Якщо через добу або дві краплі води з’явилися на поверхні фольги, яка повернута до кімнати, це може свідчити про конденсацію вологи з повітря. Такий результат особливо ймовірний, якщо стіна холодна, а в приміщенні підвищена відносна вологість.

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Наприклад, узимку температура зовнішньої стіни може бути значно нижчою за температуру повітря в кімнаті. Якщо поверхня охолоджується нижче точки роси, на ній починає конденсуватися водяна пара.

У такому випадку варто звернути увагу на роботу вентиляції, температуру приміщення та можливі містки холоду.

Допомогти можуть регулярне провітрювання, справна витяжка у ванній кімнаті й на кухні, підтримання достатнього опалення та зменшення надлишкової вологості.

Також бажано не притискати великі меблі впритул до холодних зовнішніх стін.

Що робити, якщо волога з’явилася під фольгою

Якщо після зняття фольги її внутрішня сторона виявилася мокрою, це може вказувати на вологу в матеріалі стіни.

Алюмінієва фольга практично не пропускає водяну пару, тому перешкоджає висиханню закритої ділянки в бік приміщення. Якщо волога вже міститься всередині стіни, вона може накопичуватися під таким покриттям.

Серед можливих причин:

проникнення дощової води через пошкоджений фасад;

протікання водопровідної або опалювальної труби;

недостатня гідроізоляція фундаменту;

капілярне підняття вологи з ґрунту;

залишкова будівельна волога після ремонту.

Тест із фольгою не дає остаточного діагнозу. Волога під нею може з’являтися й через складні процеси конденсації та перерозподілу вологи в стіні. Тому за результатами одного тесту не можна однозначно стверджувати, що в квартирі протікає труба або пошкоджена гідроізоляція.

Якщо пляма збільшується, стіна постійно мокра або з’являються нові пошкодження, варто звернутися до фахівця.

Чому не можна просто зафарбувати вологу пляму

Коли на стіні з’являється темна пляма, виникає спокуса швидко приховати її новою фарбою або шпалерами. Проте такий ремонт не усуває причину сирості.

Якщо волога продовжує надходити до конструкції, оздоблення знову почне псуватися. Фарба може відшаровуватися, штукатурка — руйнуватися, а під шпалерами можуть створюватися сприятливі умови для розвитку плісняви.

Особливо небезпечно закривати вологі стіни непроникними декоративними панелями без попереднього усунення причини. Це може приховати проблему та ускладнити її своєчасне виявлення.

Як запобігти появі плісняви в квартирі

Пліснява розвивається там, де тривалий час зберігається надмірна вологість.

Для профілактики варто контролювати мікроклімат у приміщенні. Зробити це допоможе недорогий побутовий гігрометр. У житлових кімнатах зазвичай рекомендують підтримувати відносну вологість приблизно в межах 40–60%, а для профілактики плісняви на холодних поверхнях часто бажано утримувати її нижче 60%. Проте навіть нормальна вологість повітря не гарантує відсутності конденсату, якщо стіни надто холодні.

Важливими залишаються справна вентиляція, достатнє опалення та належна теплоізоляція огороджувальних конструкцій.

Якщо пліснява вже з’явилася, потрібно не лише очистити уражену поверхню, а й усунути джерело вологи. За значного ураження або повторного виникнення проблеми доцільно залучити спеціалістів.

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