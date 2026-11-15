Чому жінкам не можна ходити без шапки, коли на вулиці холодно: відповідь експертів

Чому не можна ходити без шапки / © Freepik

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Взимку багато жінок відмовляються від шапки заради красивої зачіски чи щоб не зіпсувати укладку. Проте тривале перебування на холоді з непокритою головою може призвести до переохолодження окремих ділянок тіла, а вуха, ніс і щоки стають особливо вразливими до обмороження. Медики радять захищати голову в морозну та вітряну погоду. І хоча особливої заборони саме для жінок не існує, нехтувати теплим головним убором не варто нікому.

Чим небезпечна відмова від шапки взимку

Під час сильного холоду організм втрачає тепло швидше, ніж виробляє його. Якщо людина довго перебуває на морозі без належного одягу, зростає ризик переохолодження. Крім того, відкриті ділянки шкіри можуть постраждати від обмороження.

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Особливо вразливі вуха, щоки, ніс і підборіддя. Спочатку людина може відчувати поколювання, біль або печіння, а згодом — оніміння. Якщо шкіра стає незвично блідою, сіруватою, твердою або втрачає чутливість, потрібно негайно перейти в тепле приміщення та звернутися за медичною допомогою.

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Важливо розуміти: небезпеку визначає не лише температура повітря. Сильний вітер, вологість, тривалість перебування надворі та недостатньо теплий одяг також впливають на ризик холодових ушкоджень.

Чи правда, що без шапки можна застудитися або зіпсувати волосся

Поширена думка, що вихід на мороз без шапки неодмінно спричиняє застуду, не зовсім правильна. Як пояснюють фахівці медичного центру Johns Hopkins Medicine, застуду викликають віруси, а не саме переохолодження голови. Холодне повітря також не є прямою причиною менінгіту чи інших інфекційних захворювань.

Не варто перебільшувати й вплив морозу на волосся. Відсутність шапки сама по собі не означає, що людина почне втрачати волосся. Проте холод, вітер і сухе повітря можуть зробити його більш ламким, сприяти пересушуванню та пошкодженню кінчиків. Тому в морозну погоду волосся краще захищати від тривалого контакту з несприятливими умовами.

Як правильно захищати голову в холодну погоду

Фахівці радять вибирати головний убір, який закриває не лише маківку, а й вуха. У сильний мороз або вітер додатково варто використовувати шарф, баф чи капюшон. Матеріал має бути теплим, комфортним і не надто тісним.

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Якщо не подобаються звичайні шапки, можна обрати вовняну пов’язку, теплу балаклаву або модель із м’якої флісової тканини. Головне не залишати вуха відкритими під час тривалих прогулянок на морозі.

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