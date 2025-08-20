ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
659
Час на прочитання
2 хв

Чому жінкам варто щодня вживати м’яту: користь, про яку ви не знали

М’ята – це природний помічник, який впливає на фізичне та емоційне самопочуття жінок.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
М'ята.

М'ята / © Credits

М’ята – це природний помічник. Ця запашна рослина має чимало лікувальних властивостей і дуже корисна і для жіночого організму. Зокрема, впливає і на фізичне, і на емоційне самопочуття панянок.

Чим корисна м’ята для жінок, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Користь м’яти

Користь м’яти доведена як народною, так і традиційною медициною. Ця лікарська рослина входить до складу багатьох препаратів. У її листі містяться:

  • вітаміни В, С, А, E, D;

  • ефірні масла;

  • каротин;

  • фітонциди;

  • оцтова, валеріанова, лінолева кислоти;

  • бетаїн;

  • мінеральні елементи: цинк, залізо, магній, фосфор, калій, марганець, кальцій і натрій.

Чим корисна м’ята для жінок:

  • Заспокоює нерви. Чашка м’ятного чаю ввечері допоможе розслабитися після напруженого дня, зняти втому та налаштуватися на спокійний сон.

  • Полегшує ПМС. М’ята зменшує спазми та здуття, допомагає позбутися головного болю і дратівливості.

  • Покращує травлення. Якщо є відчуття важкості після їжі – кілька листочків м’яти або теплий напій на її основі повернуть легкість у шлунок.

  • Дарує свіжість і красу. Настої з м’яти можна використовувати для вмивання – шкіра стає більш сяйною, а запалення зменшуються.

  • Освіжає подих. Жувати свіжі листочки – простий і натуральний спосіб додати впевненості у будь-якій ситуації.

Нагадаємо, ми писали про те, як зберігати мʼяту, щоб вона тішила вас своїм ароматом і смаком.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie