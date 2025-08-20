Чому жінкам варто щодня вживати м’яту: користь, про яку ви не знали

М'ята / © Credits

Реклама

М’ята – це природний помічник. Ця запашна рослина має чимало лікувальних властивостей і дуже корисна і для жіночого організму. Зокрема, впливає і на фізичне, і на емоційне самопочуття панянок.

Чим корисна м’ята для жінок, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Користь м’яти

Користь м’яти доведена як народною, так і традиційною медициною. Ця лікарська рослина входить до складу багатьох препаратів. У її листі містяться:

Реклама

вітаміни В, С, А, E, D;

ефірні масла;

каротин;

фітонциди;

оцтова, валеріанова, лінолева кислоти;

бетаїн;

мінеральні елементи: цинк, залізо, магній, фосфор, калій, марганець, кальцій і натрій.

Чим корисна м’ята для жінок:

Заспокоює нерви. Чашка м’ятного чаю ввечері допоможе розслабитися після напруженого дня, зняти втому та налаштуватися на спокійний сон.

Полегшує ПМС. М’ята зменшує спазми та здуття, допомагає позбутися головного болю і дратівливості.

Покращує травлення. Якщо є відчуття важкості після їжі – кілька листочків м’яти або теплий напій на її основі повернуть легкість у шлунок.

Дарує свіжість і красу. Настої з м’яти можна використовувати для вмивання – шкіра стає більш сяйною, а запалення зменшуються.

Освіжає подих. Жувати свіжі листочки – простий і натуральний спосіб додати впевненості у будь-якій ситуації.

Нагадаємо, ми писали про те, як зберігати мʼяту, щоб вона тішила вас своїм ароматом і смаком.