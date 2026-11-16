Чому жінки мерзнуть більше, ніж чоловіки: вчені знайшли дивовижне пояснення

Холод / © pexels.com

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Підказку до того, чому жінки частіше мерзнуть, дослідники знайшли в роботі двох температурних сенсорів — TRPM2 і TRPM8. У мишей вимкнення сенсора тепла змінювало вподобання самців, але майже не впливало на самок, а блокування сенсора прохолоди спонукало самок обирати прохолодніші поверхні.

Про результати повідомив Королівський коледж Лондона (King’s College London).

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Робота, опублікована 28 жовтня 2026 року в The Journal of Physiology, пов’язала температурні вподобання з іонними каналами. Це крихітні пори в нервових клітинах, які відкриваються зі зміною температури й пропускають заряджені частинки, зрештою запускаючи сигнал до мозку. TRPM2 розпізнає помірне тепло, а TRPM8 — прохолоду.

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Щоб перевірити, як ці сенсори впливають на вибір тварин, команда поставила поруч дві металеві пластини з підігрівом. Одну тримали за температури 33 °C, іншу нагрівали по-різному й спостерігали, де миші воліли б стояти. Самці уникали поверхні, нагрітої до 38 °C, а самки охоче її обирали.

Дослідники змінили роботу сенсорів — і поведінка тварин теж змінилася. Генетичне вимкнення сенсора тепла TRPM2 спонукало самців обирати тепліші поверхні, тоді як на самок майже не вплинуло. Натомість вимкнення або блокування сенсора прохолоди TRPM8 зміщувало вподобання самок у бік нижчих температур.

Так команда дійшла висновку, що відмінність пов’язана зі зсувом температурних діапазонів, у яких спрацьовують обидва сенсори. Один з авторів роботи, професор фармакології Пітер Макнотон, припускає, що ця знахідка допоможе пояснити й людські вподобання.

«У мишей ми виявили, що температурні діапазони активації двох іонних каналів, які розпізнають тепло й прохолоду, TRPM2 і TRPM8, у самок зміщені до вищих температур, і саме цей зсув спричиняє відмінність у тому, як самці та самки відчувають температуру й реагують на неї. Це дослідження не охоплювало людей, але люди мають обидва типи цих іонних каналів і подібні відмінності в середніх температурних уподобаннях, тому ймовірно, що діє схожий механізм», — пояснив Макнотон.

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На вибір поверхні впливав і тестостерон — один із чинників різного сприйняття температури. Коли його рівень у самців знижували, вони частіше обирали тепло, наближаючись за вподобаннями до самок. Підвищення рівня тестостерону в самок, навпаки, робило теплі поверхні менш привабливими для них.

Проте тестостерон пояснив лише частину різниці, а зміна рівнів жіночих статевих гормонів у цьому експерименті не вплинула на вибір мишей. Температура всередині тіла та шкіри в самців і самок була однаковою. За висновком дослідників, тварини реагували на те, що відчували лапами.

Чому окремі клітини не повторили поведінку мишей

Коли нервові клітини вилучили для лабораторного дослідження, тієї самої картини, що й у поведінці тварин, дослідники не побачили. Вони пов’язують це з впливом ізолювання клітин на їхні біологічні процеси.

До того ж сенсори генетично вимикали в усьому організмі, тож команда ще має з’ясувати, де саме виникає відмінність — у нервах, які відчувають температуру, чи в тому, як мозок обробляє сигнали. Наступним кроком дослідники хочуть точково змінити роботу сенсорів у нервових закінченнях лап і перевірити, чи зміниться вибір мишей.

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