Яке походження символу американської валюти / © Фото з відкритих джерел

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Символ $ — один із найвідоміших грошових знаків у світі. Ним позначають не лише долар США, а й валюти інших країн, зокрема Канади й Австралії. Та звідки взялася літера S, перекреслена вертикальною рискою? Найпоширеніша версія веде до іспанського песо — срібної монети, яка була поширена в Америці ще до появи Сполучених Штатів. Водночас історики не мають остаточного доказу, який би підтвердив єдине походження символу.

Найпоширеніша версія: знак походить від іспанського песо

У колоніальній Америці широко використовували іспанське песо, яке також називали «іспанським доларом» або «монетою у вісім реалів». У ділових записах назву песо скорочували до Ps: літери з часом почали писати одна поверх одної, а P поступово перетворилася на вертикальну риску. Таке злиття літер могло утворити знак, схожий на сучасний $.

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Цю версію вважають найпереконливішою, зокрема через старі рукописи, у яких можна побачити подібні скорочення. Символ уже використовували до того, як США ухвалили власну валюту. Тобто знак не створили спеціально для американського долара — його пов’язують із грошима, які були звичними для торгівлі в тогочасній Америці.

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Чи означає знак долара «United States»

Існує й популярне пояснення, ніби $ утворився зі з’єднаних літер U та S — скорочення від United States, тобто «Сполучені Штати». За цією версією, нижню частину U з часом прибрали, а дві літери злилися в один знак.

Однак переконливих документальних доказів цієї теорії немає. Крім того, символ використовували ще до утворення США, тому пояснення через назву країни не узгоджується з його ранньою історією.

Чому знак використовують для різних валют

Символ $ став міжнародно впізнаваним позначенням грошей. Його застосовують для доларів США, Канади, Австралії та низки інших валют, а також для деяких песо. Якщо потрібно уточнити, про яку саме валюту йдеться, перед знаком додають літерне скорочення країни — наприклад, US$ для долара США або C$ для канадського долара.

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