Чому знамениту страву fish and chips загортають в газету: в Англії пояснили цю дивну традицію

Ресторан, в якому вже багато років подають традиційне англійське перекушування fish and chips, пояснив, чому загортають його в газету.

Про це пише DailyMail.

"Фіш енд чіпс" — це один з найулюбленіших видів фастфуду у Великій Британії. Багато людей вважають, що найсмачніше блюдо саме в газетному папері. Але чимало з них цікавляться, чому саме газета стала важливим елементом при подавання цієї страви.

Ресторан і паб Sankey's Seafood в Танбрідж-Веллс, що в графстві Кент, поділився цікавим відео, яке розповідає про походження традиції загортати "фіш енд чіпс" у газету. Це відео стало вірусним на TikTok завдяки своїм захоплюючим ідеям.

У закладі пояснили, чому раніше страву продавали саме в газеті — багато хто вважає, що так вона стає смачнішою.

Співробітник Метью виклав у соцмережах пост, де розповів про "цікаву та багату історію" цієї традиції.

Метью пояснив, що спочатку традиція загортати рибу з картоплею фрі в газету з'явилася через дефіцит паперу під час Другої світової війни, але згодом її скасували через проблеми зі здоров'ям. "Чи замислювались ви, чому ми колись обгортали рибу з картоплею в старі газети? Давайте поговоримо про це," — сказав він у відео на TikTok.

"Все почалося під час Другої світової війни, коли був великий брак паперу. Тому в магазинах риби і чіпсів почали використовувати старі газети для упаковки. Але з часом стало зрозуміло, що чорнило, яке ми використовували для друку газет, небезпечне для здоров'я, оскільки воно містить такі речовини, як бензин і свинець. Це викликало побоювання щодо отруєння свинцем через їжу. Врешті-решт ЄС заборонив упаковку продуктів у використану газету", — поділився Метью.

Потім Метью повідомив, що ця практика з часом змінилася, зазначивши: "Тепер ми використовуємо сертифіковані матеріали, які безпечні для харчових продуктів".

"Іронічно, але багато ресторанів тепер друкують на своїх сторінках фальшиві газетні статті," — жартівливо додав він, підкреслюючи, що це робиться для того, щоб зберегти традицію. Глядачі активно залишали коментарі, виражаючи цікавість до фактів про "фіш енд чіпс", одночасно додаючи, що раніше це було "смачніше".

Вони писали: "Колись це був шматок паперу, що не вбирав жир, а потім його загортали в газету, щоб зберегти тепло — їжа не торкалася газети. Не знаю чому, але тоді риба і картопля були смачнішими". "Від того часу я не їв смачної риби з чіпсами. Тепер риби в тісті майже немає, а чіпси просто жахливі," — скаржилися люди в коментарях.

Традиція загортати британський делікатес у газету втратила популярність у 1980-х роках через занепокоєння щодо гігієни їжі.

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