Чому жовтіють листки огірків і як врятувати врожай народними методами

Жовтіє листя на огірках

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Перші жовті плями на листках огірків часто сприймаються городниками як дрібниця, проте вже за кілька днів зелене бадилля втрачає життєву силу, зав’язі стають дрібними, а загальна врожайність різко падає. Частина дачників помилково списують цей процес на спекотну погоду, проте головна причина криється у виснаженні рослин під час активного плодоношення та підвищеній вразливості до грибкових інфекцій. Підтримати огіркові кущі та продовжити їхнє плодоношення допомагає перевірений часом натуральний настій із цибулиння.

Як приготувати настій із цибулиння для огірків

Для роботи знадобляться 2 великі жмені сухого цибулиння та 5 літрів води. Воду потрібно довести до кипіння, всипати туди підготовлену сировину та проварити на слабкому вогні протягом 3-5 хвилин. Після цього ємність накривають кришкою і залишають до повного охолодження. Готовий концентрат обов’язково проціджують через марлю або сито і розводять чистою водою у співвідношенні один до одного.

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Правила обробки рослин

Щоб позакореневе підживлення дало максимальний результат, обприскування слід проводити за певних умов. Листя обробляють з обох боків уранці, до настання спеки, або ввечері, коли сонце вже заходить. Заборонено проводити обприскування під прямими сонячними променями, оскільки краплі рідини можуть спрацювати як лінзи й викликати опіки. Процедуру рекомендується повторювати кожні 7-10 днів протягом усього періоду активного плодоношення.

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Користь цибулиння для огіркових грядок

Цибулиння багате на біологічно активні речовини, фітонциди, вітаміни та антиоксиданти. Ці компоненти діють на рослинний організм комплексно:

зміцнюють імунітет листя та стебел;

пригнічують розвиток патогенних грибків, які викликають пожовтіння і всихання бадилля;

допомагають огіркам легше переносити посуху та температурні стреси;

уповільнюють старіння тканин рослини, зберігаючи насичений зелений колір.

Додаткові правила догляду за огірками

Окрім використання цибулинного настою, важливо дотримуватися агротехнічних норм поливу. Категорично не рекомендується поливати огірки крижаною водою безпосередньо зі свердловини чи колодязя. Через різкий температурний перепад коренева система зазнає шоку, що призводить до припинення всмоктування поживних речовин і масового пожовтіння листя. Для поливу використовують виключно відстояну на сонці теплу воду. Комплексний догляд та профілактичні обробки дозволяють зберегти грядки зеленими та отримувати багатий урожай до пізньої осені.

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