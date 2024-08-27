Чому зраджують чоловіки: психологи назвали основні причини

На жаль, від зради не застрахований ніхто. Навіть найвірніші сім’янини раптом попадаються на зраді. "Чому чоловіки зраджують?" - це питання турбує напевно всіх жінок. Є багато причини, які пояснюють, чому так вчиняють чоловіки. На думку психологині Анастасії Михайленко чоловіки зраджують коли стосунки з дружиною, жінкою чи дівчиною втрачають цінність. Друга група причин через яку зраджують чоловіки — це коли вони вважають, що стрибати в гречку абсолютно нормально.

Сімейні психологи виділяють такі основні причини зради чоловіків

Різноманітні проблеми у стосунках, розбіжності та конфлікти через які та стався адюльтер.

розбіжності та конфлікти через які та стався адюльтер. Нерозділені почуття. Буває таке, що чоловік більше любить жінку, ніж вона його, або взагалі вона його не любить. Згодом, чоловік відчуває себе не потрібним. Рано чи пізно такий чоловік піде підвищувати свою самооцінку з іншими.

Буває таке, що чоловік більше любить жінку, ніж вона його, або взагалі вона його не любить. Згодом, чоловік відчуває себе не потрібним. Рано чи пізно такий чоловік піде підвищувати свою самооцінку з іншими. За словами психологів буває так, що все начебто у пари добре, є взаєморозуміння, і раптом чоловік заводить інтрижку. І все через нудьгу, чоловікові не вистачає емоцій. До такого ж типу причин можна віднести й авантюризм — д еяким чоловікам потрібна різноманітність та сплеск адреналіну.

чоловікові не вистачає емоцій. До такого ж типу причин можна віднести й еяким чоловікам потрібна різноманітність та сплеск адреналіну. Недостатність уваги . Серед жінок, яким зраджують, багато тих, хто занадто зайнятий роботою або вихованням дітей. Чоловік з часом починає відчувати себе непотрібним і нецікавим.

. Серед жінок, яким зраджують, багато тих, хто занадто зайнятий роботою або вихованням дітей. Чоловік з часом починає відчувати себе непотрібним і нецікавим. Родинний приклад. Серед патологічних зрадників багато тих, у кого був в дитинстві приклад аналогічної поведінки. Якщо хтось із батьків зраджував або мама і тато часто лаялися, не ховаючись принижували один одного, то в дорослому житті такій людині часто буває складно побудувати здорові відносини.

Серед патологічних зрадників багато тих, у кого був в дитинстві приклад аналогічної поведінки. Якщо хтось із батьків зраджував або мама і тато часто лаялися, не ховаючись принижували один одного, то в дорослому житті такій людині часто буває складно побудувати здорові відносини. Значна частина чоловіків, 21% опитаних, зізналися в цьому , що зрадили, аби самоствердитися, перевірити себе.

перевірити себе. Помста жінці. Нехай жінка навіть не зрадила йому, але користується увагою інших чоловіків, не реагуючи на те, що другій половині це неприємно.

жінці. Нехай жінка навіть не зрадила йому, але користується увагою інших чоловіків, не реагуючи на те, що другій половині це неприємно. Привід, щоб розлучитися. Серед частих причин зрад зустрічається зрада для розставання або розлучення, – пояснюють психологи. Людина не знаходить підстав, щоб припинити відносини та навмисно вирішується на зраду.

Серед частих причин зрад зустрічається зрада для розставання або розлучення, – пояснюють психологи. Людина не знаходить підстав, щоб припинити відносини та навмисно вирішується на зраду. Багато чоловіків можуть загуляти під «впливом» алкоголю, на якомусь святкуванні, «корпоративі», внаслідок відвертої спокуси – і на ранок «не винен я, вона сама».

на якомусь святкуванні, «корпоративі», внаслідок відвертої спокуси – і на ранок «не винен я, вона сама». До зради чоловіка може підштовхнути тривала відсутність партнера (відрядження, стосунки на відстані), як то кажуть, чиста фізіологія.

Головне, що кажуть психологи розуміти, що зрада — це наслідок і це симптом того, що час щось змінювати у відносинах, у сім'ї.

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