Чому зумери нещасні: дослідження вчених / © Фото з відкритих джерел

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Зумерами називають людей, народжених приблизно від 1997 до 2012 року. Це покоління виросло в епоху інтернету, смартфонів і соціальних мереж, тому цифрові технології стали невіддільною частиною його повсякденного життя. Проте, попри постійний доступ до інформації, спілкування та нових можливостей, молоді люди нерідко відчувають невпевненість у майбутньому, емоційне виснаження та незадоволеність власним життям.

За даними Всесвітньої доповіді про щастя — World Happiness Report, у Північній Америці задоволеність життям серед молоді віком 15–24 років помітно знизилася порівняно з періодом 2006–2010 років. У цьому регіоні молоді люди навіть стали оцінювати своє життя нижче, ніж старші вікові групи. Дослідники також виявили нижчий рівень щастя серед людей, народжених після 1980 року, на глобальному рівні.

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П’ять причин, через які зумери частіше відчувають себе нещасними

Постійне порівняння себе з іншими. Соціальні мережі створюють враження, що всі навколо живуть цікавіше, заробляють більше, мають кращий вигляд і швидше досягають успіху. Зумери щодня бачать відредаговані фотографії, подорожі, кар’єрні перемоги та красиві історії стосунків. Психологи звертають увагу на небезпеку такого порівняння: людина починає оцінювати власне життя за чужими публікаціями, забуваючи, що бачить лише відібрані моменти. Надмірне перебування в цифровому середовищі. Смартфон для зумерів — не просто засіб зв’язку, а частина повсякденного життя. Через нього вони навчаються, працюють, спілкуються, відпочивають і стежать за новинами. Проблема виникає тоді, коли онлайн-активність витісняє сон, живе спілкування та повноцінний відпочинок. У World Happiness Report 2026 дослідники виявили негативний зв’язок між використанням інтернету та добробутом серед представників покоління зумерів. Водночас вони наголошують: значення має не лише тривалість перебування онлайн, а й те, як саме людина користується цифровими платформами. Соціальні мережі можуть підтримувати спілкування, але надмірне використання здатне посилювати самотність і соціальне порівняння. Невпевненість у фінансовому майбутньому. Молоді люди починають доросле життя в умовах високих витрат на житло, освіту та повсякденні потреби. Навіть за наявності роботи не завжди вдається швидко стати фінансово незалежними, придбати власне житло або створити заощадження. Через це майбутнє може здаватися нестабільним. Постійне відчуття, що потрібно заробляти більше, розвиватися швидше й не втрачати жодної можливості, створює додатковий психологічний тиск. Брак відчуття сенсу та самореалізації. Для молодого покоління важливо не просто мати роботу чи навчатися, а розуміти, навіщо воно це робить. Якщо щоденні заняття здаються беззмістовними, не викликають інтересу й не дають відчуття розвитку, задоволеність життям знижується. Це підтверджує опитування Gallup і Walton Family Foundation. Серед опитаних американських зумерів відчуття мети та інтересу до навчання й роботи було одним із важливих чинників щастя. Люди, які знаходили у своїй щоденній діяльності щось цікаве та значуще, частіше називали себе щасливими. Самотність і нестача справжньої підтримки. Велика кількість онлайн-контактів не завжди означає наявність близьких стосунків. Людина може мати сотні підписників і водночас не мати з ким поговорити про особисті переживання. В Американській психіатричній асоціації звернули увагу на результати опитування: відчуття любові, підтримки та емоційного зв’язку з іншими з віком зменшувалося серед опитаних зумерів. Особливо важливими для молодих людей виявилися міцні сімейні стосунки, можливість відверто спілкуватися та відчувати себе потрібними.

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