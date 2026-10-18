Чорна крапка в колі: що це за дорожній знак і чому він збиває з пантелику всіх водіїв

Чорна крапка в колі: що означає дорожній знак / © Фото з відкритих джерел

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На дорогах можна побачити незвичні позначення, які змушують водіїв замислитися над їхнім значенням. Один із таких символів — чорна крапка в колі. Через просту форму його легко сплутати з дорожнім знаком або спеціальною позначкою, що попереджає про небезпеку. Проте значення такого зображення залежить від того, де саме його розміщено, як воно оформлене та чи є частиною офіційної дорожньої сигналізації.

Раніше ми писали, що означає літера «S» на коробці передач.

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Що означає чорна крапка в колі на дорожньому знаку

Чорна крапка всередині кола може бути навігаційним символом, який використовують на дорогах Німеччини для позначення напрямку до центру населеного пункту. Якщо поруч є стрілка або відповідний напис, вони допомагають водієві зрозуміти, куди рухатися далі. Саме незвичний вигляд такого позначення й викликає запитання в автомобілістів, які не зустрічали його раніше.

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Водночас важливо не плутати його з українським дорожнім знаком 1.41 — «Місце (ділянка) концентрації дорожньо-транспортних пригод». Він має зовсім інший вигляд: білий трикутник із червоною облямівкою та чорною крапкою всередині. Цей знак попереджає про ділянку, де потрібно бути особливо уважним через підвищену аварійність

Чому цей знак збиває водіїв з пантелику

Причина проста: автомобілісти звикли орієнтуватися на форму, колір і звичні символи дорожніх знаків. Круглі позначення часто асоціюються з обмеженнями або обов’язковими вимогами, а чорна крапка не дає очевидної підказки щодо свого значення.

Через це водії можуть помилково сприймати її як позначення камери контролю швидкості, попередження про небезпеку або спеціальну дорожню розмітку. Насправді все залежить від оформлення знаку та країни, де його встановлено.

Щоб правильно зрозуміти значення символу, потрібно дивитися на весь знак, а не лише на зображення всередині. Форма, колір фону та додаткові позначення допомагають відрізнити інформаційний покажчик від попереджувального знаку.

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Що варто запам’ятати водіям

Якщо чорна крапка розташована в колі на навігаційному покажчику, вона може позначати центр населеного пункту. Якщо ж вона знаходиться всередині білого трикутника з червоною рамкою на українській дорозі, це знак аварійно небезпечної ділянки.

Тому не варто робити висновки лише за одним символом. Правильне розпізнавання дорожніх знаків допомагає краще орієнтуватися на незнайомих маршрутах і вчасно реагувати на реальні попередження про небезпеку.

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