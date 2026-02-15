Чорна смуга позаду: які знаки зодіаку пройшли всі випробування, на них чекають великі гроші та успіх

У яих знаків зодіаку закінчилися труднощі / © Mixnews

У житті кожної людини бувають етапи, коли події складаються не найкращим чином, а удача наче проходить повз. Та енергія космосу змінюється циклічно, і після тиску та випробувань завжди приходить час відновлення й перемог. Астрологи переконані: кілька знаків зодіаку вже завершили свою темну смугу і входять у найдовгоочікуваніший період щедрих подарунків долі, стабільних доходів і можливостей, які ще торік здавалися недосяжними. Якщо ви належите до одного з цих знаків, наступні місяці можуть змінити ваше життя на краще.

Телець

Для Тельців складний період виснаження завершується. Вони нарешті виходять із напруги, яка тягнулася ледь не весь минулий рік. Зараз на них чекає час матеріальної впевненості: з’являться додаткові джерела доходу, вигідні пропозиції, можливість розширити власну справу або отримати вищу посаду. Енергія всесвіту буде на боці Тельця, тож будь-які фінансові рішення матимуть шанс принести великий результат. Це той випадок, коли робота, виконана раніше, нарешті почне приносити гідні плоди.

Лев

Леви пройшли непрості уроки, пов’язані з самооцінкою та самовираженням. Проте саме це допомогло їм вирости внутрішньо. Тепер на них чекає період, коли результати будуть вищими за очікування, а на горизонті з’являться абсолютно нові можливості. Ймовірні підвищення, премії, пропозиції про співпрацю та проєкти, що здатні принести значні доходи. Лев стане помітним, яскравим і затребуваним — і саме це буде ключем до фінансового успіху.

Скорпіон

Скорпіони пережили складний трансформаційний період, який вимагав терпіння, самодисципліни та внутрішнього перезавантаження. Але тепер Всесвіт буквально відкриває для них двері: настає час, коли повертається все, що було втрачене, і навіть більше. Фінансові перспективи вражають — це може бути нова робота, резонансний проєкт, повернення боргів або несподівані джерела прибутку. Скорпіон відчує, що удача знову на його боці, а труднощі залишилися позаду.

Козоріг

Козороги довго рухалися крізь хаос, займаючись тим, що інші б давно залишили. Але їхня витримка нарешті окупиться. На них чекає час великих результатів: грошові надходження зростатимуть, а проєкти, які здавалися безперспективними, почнуть приносити прибуток. Цей знак вступає у період структурованості, успіху та впевненості у майбутньому. Головне, не розгубити можливості, які зараз будуть з’являтися одна за одною.