Чорні плями на дзеркалі: чому з’являються і як їх уникнути

Як позбутися чорних плям на дзеркалі / © Pexels

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Від дзеркал залежить не лише наш зовнішній вигляд, а й атмосфера в приміщенні. Вони візуально розширюють простір, наповнюють кімнату світлом і створюють відчуття порядності. Але що робити, коли на дзеркалі раптом з’являються таємничі чорні цятки?

Чому з’являються чорні плями?

Сучасні дзеркала виготовляють, наносячи на скло тонкий шар металу (зазвичай срібла або алюмінію), а потім покривають його міддю для захисту. Однак під впливом вологи метал окислюється, особливо у ванних кімнатах, і на поверхні виникають темні плями.

Чи можна їх усунути?

Якщо плями вже виникли, домашніми методами їх не прибрати — пошкоджений метал не відновиться. У таких випадках допоможе лише професійна реставрація або заміна дзеркала.

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Як запобігти проблемі?

Вибір якісного дзеркала — віддавайте перевагу моделям із надійним захистом від вологи. Захист країв — дзеркала в дерев’яних або пластикових рамах менше псуються. Регулярний догляд — одразу витирайте краплі води, щоб вони не залишали слідів. Правильне розміщення — уникайте установки дзеркал біля обігрівачів або радіаторів, оскільки перегрів посилює корозію.

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