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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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41
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Чорні плями на дзеркалі: чому з’являються і як їх уникнути

Чорні плями на дзеркалі — результат дії вологи та часу. Як запобігти їх появі?

Автор публікації
Софія Бригадир Софія Бригадир
Чорні цятки на дзеркалі

Як позбутися чорних плям на дзеркалі / © Pexels

Від дзеркал залежить не лише наш зовнішній вигляд, а й атмосфера в приміщенні. Вони візуально розширюють простір, наповнюють кімнату світлом і створюють відчуття порядності. Але що робити, коли на дзеркалі раптом з’являються таємничі чорні цятки?

Чому з’являються чорні плями?

Сучасні дзеркала виготовляють, наносячи на скло тонкий шар металу (зазвичай срібла або алюмінію), а потім покривають його міддю для захисту. Однак під впливом вологи метал окислюється, особливо у ванних кімнатах, і на поверхні виникають темні плями.

Чи можна їх усунути?

Якщо плями вже виникли, домашніми методами їх не прибрати — пошкоджений метал не відновиться. У таких випадках допоможе лише професійна реставрація або заміна дзеркала.

Як запобігти проблемі?

  1. Вибір якісного дзеркала — віддавайте перевагу моделям із надійним захистом від вологи.

  2. Захист країв — дзеркала в дерев’яних або пластикових рамах менше псуються.

  3. Регулярний догляд — одразу витирайте краплі води, щоб вони не залишали слідів.

  4. Правильне розміщення — уникайте установки дзеркал біля обігрівачів або радіаторів, оскільки перегрів посилює корозію.

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