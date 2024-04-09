Чорний кіт в домі: прикмети, цікаві факти, що точно вас здивують

Прикмети та повір'я про чорного кота, чи можна вдома тримати чорного кота

Існує безліч прикмет та повір'їв стосовно чорного кота. Найвідоміша з них -- якщо чорна кішка перебігла дорогу, буде нещастя. Щоб йому запобігти, потрібно піти іншою дорогою або хоча б тричі сплюнути через ліве плече і продовжити шлях, склавши дулю в кишені або тримаючись за ґудзик. А ще краще дочекатися, поки по цій дорозі хтось пройде.

Ще одна народна прикмета свідчить, що поява в будинку чужого чорного кота — передвісник біди. А під час грози чорний кіт притягує на себе блискавку.

Але на противагу цим повір'ям існує безліч протилежних. Наприклад, у моряків вважається, що присутність на кораблі чорної кішки обіцяє вдале плавання.Стародавні слов’яни ставилися з великою повагою до чорних кішок, оскільки вони найкраще винищували гризунів, були сильними талісманами житла. При новосіллі насамперед в будинок пускали чорного кота, щоб він подружився з домовиком.

Чорна кішка в будинку — це добре чи погано

Не завжди чорні кішки є передвісником нещастя. Прикмети кажуть, що кішка з темним забарвленням в будинку є справжнім оберегом. Вона захищає господарів житла від будь-якої магії, заздрості і зла. Тварина допомагає господареві впоратися з головним болем, втомою і перепадами тиску.

Щобільше, як кажуть повір'я, якщо до хати прибилася чорна кішка, її обов’язково потрібно впустити на поріг і нагодувати. У жодному разі не можна проганяти тварину.

Згідно з народними прикметами:

Якщо в будинок прийшла вагітна кішка, то це до поповнення в сімействі.

Якщо чорний кіт з’явився в будинку після смерті родича, то душа покійного попереджає сім’ю про можливі нещастя.

Якщо чорна кішка потрапила в будинок, де знаходиться важко хвора людина, то незабаром вона видужає.

Існує дуже багато історій, як кішки можуть зцілювати людину від різних хвороб. Все це пов’язано з тим, що в них сильна енергетика, тваринка сама розуміє, де у людини хворе місце, тому прагне лягти саме туди. Вона буде лягати на це місце до тих пір, поки людині не стане легше.

Чорні коти можуть підіймати настрій, відновлювати енергетичний баланс і сили.

Цікаві факти про чорних котів

Ви будете здивовані, але в інших країнах чорні коти пов'язуються з позитивними подіями.

Чорний кіт до грошей та удачі. У Шотландії, так само як у Франції люди вірять, що чорний кіт на порозі дому – це до скорого приходу грошей. А німці переконані, що, якщо чорний кіт перейшов дорогу – це до скорої удачі.

Чорний кіт – на любов та щасливе подружнє життя. У Японії, вважається, що чорні коти притягують любов у життя їхніх одиноких власниць. А в Центральній Англії чорне кошеня є ідеальним подарунком на весілля, адже воно приноситиме нареченій щастя та удачу.

Чорні коти для вдалого плавання. У давнину моряки брали зі собою котів, в першу чергу, щоб захистити \запаси їжі та конструкції дерев’яних суден від гризунів. Британські моряки віддавали перевагу чорним котам, адже вірили, що вони принесуть експедиції удачу та гарантуватимуть безпечне повернення додому. А от у піратів стосунки з чорними котами були складнішими. Вони вважали, що чорний кіт, який йде до вас, означає нещастя, чорний кіт, який йде від вас, означає удачу, а якщо кіт підніметься на корабель, а потім зістрибне, корабель затоне.

Чорні коти можуть протистояти хворобам. На початку 2000-х років дослідники з Національного інституту здоров’я виявили, що генетичні мутації, через які коти мають чорну шерсть, можуть забезпечувати їм певний захист від хвороб. Оскільки коти можуть мати багато тих самих проблем зі здоров’ям, що й ми, — наприклад, рак, ВІЛ і когнітивну дисфункцію, схожу на хворобу Альцгеймера, — вони є ідеальними моделями для вивчення хвороб людини. З’ясувавши, як коти еволюціонували, щоб протистояти хворобам, дослідники потенційно можуть дізнатися, як запобігти захворюванням і у людей.

Чорні коти можуть змінювати колір. Якщо ваш чорний кіт любить лежати на сонці, а який кіт цього не любить, УФ-промені можуть розщепити чорний пігмент у котячій шерсті, змінивши його на іржавий колір. Уражене хутро залишиться знебарвленим, але після линяння кіт знову стане чорним.

Більшість чорних котів мають жовті очі. У той час як колір очей котів охоплює широкий діапазон відтінків, переважна більшість чорних кішок мають жовті або золотисті очі. Разючий контраст між чорною шерстю та жовтими очима додає ще більше містики цим чудовим котячим.

Чорні коти можуть мати коротке або довге волосся. Оскільки чорні кішки не є однією породою, вони можуть мати довгу або коротку шерсть, залежно від породи. Бомбейські , східні короткошерсті , американські короткошерсті та інші матимуть коротке чорне волосся. Довгошерсті породи, такі як мейн-кун , перська і сибірська, матимуть розкішні довгі пасма. Чорні кішки можуть бути навіть безшерстими, як сфінкси.

Під чорним хутром ховаються візерунки. Якщо подивіться на суцільно чорного кота на сонці, можна побачити ледь помітні смужки на хутрі. Смугастий візерунок у котів є домінантним серед інших патерн, як і чорний колір поміж іншими кольорами.

У чорних котів є свій день. В США 27 жовтня, за 4 днів до Дня всіх святих відзначають окремий День чорного кота. Мета цього дня – спростувати міфи про те, що чорні коти «віщують» щось погане. Окрім того, 17 серпня в США відзначається Національний день вшанування чорного кота.

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