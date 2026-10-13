Чорний нагар більше не проблема: що додати у воду, щоб легко відмити пригорілу каструлю

Як очистити каструлю від чорного нагару — дієвий трюк / © www.freepik.com/free-photo

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Пригоріла їжа може залишити на дні каструлі стійкий темний наліт, який складно прибрати звичайною губкою. Однак відмочити забруднення можна за допомогою засобу, який знайдеться на багатьох кухнях, — таблетки для посудомийної машини.

Про це повідомило видання Deccoria.

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Завдяки поверхнево-активним речовинам, ферментам та іншим компонентам у складі таблетки пригорілі залишки розм’якшуються та легше відділяються від поверхні. Такий спосіб може допомогти навіть зі старим нальотом.

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Як очистити пригорілу каструлю

Каструлю потрібно поставити в раковину та налити всередину гарячу воду. Таблетку для посудомийної машини слід подрібнити: половину розчинити в каструлі, а другу — у воді в раковині, якщо необхідно очистити також зовнішню поверхню посуду.

Каструлю залишають у розчині щонайменше на годину. Якщо забруднення старе або дуже стійке, час замочування можна збільшити. Після цього наліт потрібно протерти губкою, а посуд ретельно промити під проточною водою. Під час роботи із засобом варто використовувати захисні рукавички.

Якщо зовні каструля чиста, всю таблетку можна використати лише для замочування її внутрішньої частини.

Водночас цей спосіб підходить не для будь-якого посуду. Таблетки для посудомийних машин містять концентровані мийні компоненти, тому їх не рекомендують використовувати для алюмінію, чавуну, міді та делікатних керамічних покриттів. Метод можна застосовувати для каструль із нержавіючої сталі та емальованого посуду, якщо виробник дозволяє мити їх у посудомийній машині.

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Як не зіпсувати каструлі

Щоб посуд довше зберігав свій вигляд, не варто заливати щойно зняту з вогню гарячу каструлю холодною водою. Різкий перепад температури може спричинити деформацію або пошкодження матеріалу. Краще дати посуду трохи охолонути, а потім залити його теплою водою.

Обережними слід бути й із металевими виделками, ложками та віничками, особливо якщо каструля або сковорідка має антипригарне покриття. Також посуд може подряпатися, якщо постійно зберігати його складеним один в один.

Не рекомендується надовго залишати порожню каструлю на сильному вогні. А якщо їжа все-таки пригоріла, залишки краще прибрати якомога швидше: після повторного нагрівання очистити їх буде значно складніше.

Нагадаємо, раніше експерти назвали ключові причини утворення крижаного нальоту в морозильній камері та поділилися простими правилами, які допоможуть зберегти прилад від обмерзання.

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