Чотири ознаки того, що перед вами людина, якій в жодному разі не можна вірити

Психологи рекомендують звертати увагу на поведінку людини, щоб визначити, чи варто їй довіряти, чи ні.

Розповідаємо, посилаючись на ресурс "Новини Ю", за якими ознаками легко визначити, що перед вами ненадійна людина, якій краще не вірити.

Надмірна щедрість

На перший погляд може здатися, що це дуже гарна риса. Однак психологи вважають інакше. Адже дорогий подарунок чи пропозиція допомогти можуть бути способом маніпуляції, щоб отримати контроль над іншими. Людина не розуміє, що, приймаючи подарунки, потрапляє в емоційний борг.

Ігнорування особистих кордонів

Не слід довіряти тим, хто порушує ваші особистісні кордони, робить неприпустимі зауваження чи запитує про занадто особисті речі. Такі люди завжди роблять те, що зручно їм, але не дозволяють такого ставлення до себе.

Надзвичайна доброзичливість

Якщо людина намагається усім сподобатися й догодити, це дуже впадає у вічі. Однак це фальшивий образ, який швидко руйнується, а за ним лише порожнеча, на яку не можна покластися.

Відсутність емпатії

Ненадійні люди не можуть відчувати біль інших, не вміють слухати і ніколи не зрозуміють чужих емоцій. Вони лише на перший погляд доброзичливі та щедрі, однак у них власні інтереси завжди на першому місці. Такі не приїдуть до вас, якщо станеться якась біда, навіть, коли ще вчора говорили про вічну дружбу.

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