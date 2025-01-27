Чотири речі, що вбивають ламінат: як правильно доглядати за цим підлоговим покриттям

Ламінат вже давно став альтернативним зручним варіантом, щоб замінити паркет. Він недорогий, його простіше укладати і не треба покривати лаком.

Виробники говорять, що за правильного догляду ламінат може служити до 30 років. Та якщо не дотримуватися порад експертів, його можна швидко зіпсувати, він втратить свій презентабельний зовнішній вигляд, тому підлогове покриття доведеться замінювати. Розповідаємо, посилаючись на ресурс "ProstoWay", як правильно доглядати за ламінатом, щоб він прослужив десятки років.

Що може зіпсувати ламінат: пояснення експертів

Пил, бруд і пісок. Виробники радять кожного дня проводити сухе прибирання. Дрібні часточки піску та бруду можуть подряпати ламінат, тому пошкоджена поверхня матиме не дуже привабливий вигляд.

Виробники радять кожного дня проводити сухе прибирання. Дрібні часточки піску та бруду можуть подряпати ламінат, тому пошкоджена поверхня матиме не дуже привабливий вигляд. Надмірна волога. Якщо ви миєте паркет вологою шваброю, його не можна залишати, щоб він висихав. Бо залишок вологи може призвести до деформації структури підлогового покриття. Тому після вологого прибирання ламінат треба насухо витирати. Особливо це стосується ламінату до 21-23 класу.

Якщо ви миєте паркет вологою шваброю, його не можна залишати, щоб він висихав. Бо залишок вологи може призвести до деформації структури підлогового покриття. Тому після вологого прибирання ламінат треба насухо витирати. Особливо це стосується ламінату до 21-23 класу. Неправильні мийні засоби. Для миття ламінату треба використовувати спеціальні засоби, якщо таких немає, то краще просто мити підлогу водою. Щоб повернути ламінату його блиск чи матовість, варто придбати спеціальний поліроль.

Для миття ламінату треба використовувати спеціальні засоби, якщо таких немає, то краще просто мити підлогу водою. Щоб повернути ламінату його блиск чи матовість, варто придбати спеціальний поліроль. Підбори. По ламінату не варто ходити у взутті на підборах. Інакше можуть залишитися на поверхні сколи та тріщини. Потім їх доведеться маскувати чи лакувати, щоб підлогове покриття остаточно не зіпсувалося.

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