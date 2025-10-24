Плющ / © Credits

Експерти з нерухомості попереджають: деякі звичні садові рослини, що здаються безпечними, насправді можуть завдати значної шкоди будинкам і комунікаціям. Вони руйнують фундаменти, дренажні системи, викликають тріщини у стінах і навіть знижують ринкову вартість житла.

Про це повідомило видання Express.

Фахівець з нерухомості компанії Kaybridge Residential Кевіна Барзегара заявив, що ігнорування проблемних рослин може обійтися власникам у кругленьку суму, тоді як своєчасне видалення таких рослин — значно дешевше рішення.

«Я бачив, як нерухомість втрачала тисячі у вартості через проблемні рослини. Те, що починається як невинна споруда саду, може перетворитися на кошмар, ремонт якого коштує дорого, і який відлякує потенційних покупців», — зазначив Барзегара.

Барзегар назвав чотири найпоширеніші рослини, які не повинні залишатися у вашому саду, і пояснив, чому вони становлять загрозу.

Англійський плющ

На перший погляд, плющ виглядає декоративно, однак його мікроскопічні корені проникають у розчин між цеглинами й камінням, розширюючись у процесі росту. Це спричиняє тріщини, осипання та поступове руйнування стін.

Крім того, густе листя затримує вологу біля фасаду, створює ідеальні умови для розвитку грибка й може стати сховком для комах. Видалити плющ без пошкодження стіни непросто — просте виривання лише погіршує ситуацію.

Альтернатива: замість нього експерти радять висаджувати квітучі виткі рослини, наприклад клематис або в’юнкі троянди. Їх краще розміщувати на шпалерах подалі від стін будинку.

Бамбук

Бамбук часто використовують для створення живоплотів або екранів приватності, однак його коріння — одне з найагресивніших серед рослин. Воно швидко розповсюджується під землею, часто на кілька метрів від місця посадки.

«Я бачив, як коріння бамбука поширювалося на кілька метрів від місця, де його посадили. Вони пробиваються крізь бруківку, пошкоджують конструкції та можуть тріснути фундаменти», — розповів Барзегар.

Проблема полягає в тому, що бамбук практично неможливо повністю викорінити — нові пагони можуть проростати навіть із крихітних фрагментів кореневища.

Альтернатива: декоративні трави, наприклад міскантус, або високі, але безпечні багаторічники, які не мають інвазивної кореневої системи.

Японський спориш

Ця інвазивна рослина відома своєю здатністю проростати надзвичайно швидко — до 10 сантиметрів на день. Її потужне коріння легко пробиває асфальт, камінь, цеглу та бетон. Через це спориш може пошкоджувати дороги, фундаменти та стіни будинків.

«Японський спориш може зробити вашу нерухомість практично неможливою для продажу. Я бачив, як через нього обвал продажів і значне падіння вартості будинків», — застеріг фахівець.

У Великій Британії поширення японського споришу регулюється законом про дику природу та сільську місцевість 1981 року. Його заборонено висаджувати або дозволяти поширюватися на сусідні ділянки — у такому випадку власник може отримати цивільний позов і серйозні фінансові витрати на видалення.

Лікування споришу може тривати роками та коштувати від 900 до 20 000 фунтів стерлінгів, залежно від площі ураження.

Альтернатива: для створення густого живоплоту або декоративного огородження краще обрати фотинію або лавр.

Верба

Попри те, що верби вважаються красивими деревами, їх не варто саджати поруч із будівлями. Їхні корені активно шукають джерела води та можуть проникати в каналізаційні системи, пошкоджуючи труби й викликаючи засмічення.

«Коріння верби може простягатися до трьох разів за висоту дерева. Коріння верби заввишки 10 метрів може поширюватися на 30 метрів, легко досягаючи підземних труб», — пояснив Барзегар.

Це може спричинити деформацію ґрунту, тріщини у трубах, підняття плитки та осідання фундаменту.

Альтернатива: саджайте вербу щонайменше за 40 метрів від споруд або обирайте менш агресивні дерева — наприклад японські клени.

Барзегар підсумував, що своєчасна профілактика — це найкраща стратегія для власників садів і будинків.

«Якщо у вашому саду вже є якісь із них, чим швидше ви вживете заходів, тим краще. Видалити їх на ранній стадії набагато дешевше та легше, ніж боротися зі структурними пошкодженнями в майбутньому», — зазначив експерт.

Він також радить уважно перевіряти ділянку під час купівлі будинку. Наявність японського споришу або бамбука має бути серйозним сигналом для потенційних покупців.

«Не бійтеся ставити запитання або проходити спеціалізоване обстеження, якщо вас це турбує. Це може заощадити вам тисячі», — додав Барзегар.

Нагадаємо, щоб сад залишався ошатним навіть у холод, комбінуйте рослини з різними термінами цвітіння і кольорами листя. Так ви створите ефект постійної зміни барв — від початку літа до глибокої осені.