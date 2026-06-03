Чотири незвичайні лайфгаки, які допоможуть назавжди позбутися вогкості у ванній кімнаті

Як прибрати вологу в квартирі / © unsplash.com

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Причина проста — тепле вологе повітря не встигає виходити з приміщення і осідає на холодних поверхнях.

Окрім стандартних рішень на кшталт вентиляції чи провітрювання, існують незвичайні побутові лайфхаки, які допомагають зменшити вологість і запобігти утворенню конденсату. В AOL розповіли про 4 методи, які активно обговорюють у побутових порадах за кордоном.

Мильний трюк проти запітнівання дзеркала

Один із найпростіших способів зменшити конденсат — використати звичайне мило.

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Як це працює:

візьміть сухий шматок мила;

легенько натріть поверхню дзеркала;

відполіруйте сухою тканиною до прозорості.

На поверхні утворюється тонка невидима плівка, яка знижує поверхневий натяг води. У результаті пара не збирається у краплі, а рівномірно розтікається по склу — дзеркало не запотіває.

Фольга за дзеркалом для контролю температури

Ще один незвичайний лайфгак — використання звичайної алюмінієвої фольги.

Як застосувати:

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закріпіть дзеркало трохи віддалено від стіни;

розмістіть фольгу за ним (матовою стороною назовні);

переконайтеся, що її не видно.

Фольга допомагає рівномірно розподіляти тепло за дзеркалом і зменшує різницю температур між поверхнею та повітрям. Саме ця різниця зазвичай і викликає запотівання.

Соляні блоки як природний поглинач вологи

Сіль має природну здатність вбирати вологу з повітря, тому її використовують у вигляді спеціальних блоків.

Як використовувати:

поставте кілька соляних блоків біля душової зони;

не допускайте прямого контакту з водою;

періодично просушуйте їх.

Такі блоки поступово поглинають частину вологи з повітря, зменшуючи загальний рівень вологості у ванній.

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Оцет для зменшення осідання конденсату

Розчин оцту і води часто використовують для обробки плитки.

Як зробити:

змішайте оцет і воду у рівних пропорціях;

нанесіть на кахель або поверхні душової зони.

Оцет очищує поверхню від мильного нальоту та мінеральних відкладень. Завдяки цьому пара менше «чіпляється» за поверхню і не утворює великих крапель.

Важливо: не використовуйте на пофарбованих стінах, щоб уникнути пошкоджень.

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FAQ

Чому у ванній постійно з’являється конденсат?

Конденсат виникає через різницю температур між гарячою парою після душу та холодними поверхнями стін і дзеркал.

Як швидко зменшити вологість у ванній кімнаті?

Найшвидший спосіб — провітрювання, використання витяжки та видалення води зі стін після душу.

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Чи допомагають народні лайфгаки від вологи?

Так, але лише частково. Вони можуть зменшити конденсат локально, але не вирішують проблему повністю без вентиляції.

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