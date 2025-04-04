Чотири правила зберігання продуктів, які допоможуть завжди тримати холодильник у чистоті

Розповідаємо, як правильно зберігати продукти в холодильнику, щоб там завжди панували чистота і приємний запах.

Не варто зберігати у холодильнику зайві продукти. Експерти з безпеки харчування наголошують, що чим більше в холодильнику вільного місця, тим краще циркулюватиме повітря. А це вкрай важливо для того, щоб продукти залишалися свіжими якомога довше. Що не потребує зберігання у холодильнику: цибуля, часник, гарбуз, картопля, мед, варення, шоколад, хліб, консервація, банани, огірки, помідори, баклажани.

Не можна ставити в холодильник гарячі страви. Так, це може здаватися банальним, однак багато хто не дотримується цього правила. Охолоджуйте їжу до кімнатної температури, а вже потім відправляйте на зберігання в холодильник. Гаряча їжа підвищує вологість і може призвести до поломки побутового приладу.

Дотримуйтеся правильного сусідства. Не можна зберігати заморожені та охолоджені продукти разом. Не кладіть сухі продукти поруч із вологими. Не слід зберігати разом продукти, які вбирають і які віддають запахи. Щоб не заразити готову їжу, не можна зберігати біля неї сире м’ясо та рибу. Продукти необхідно зберігати, розділивши їх по категоріям. Пакування продуктів має бути герметичним.