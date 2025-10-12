ТСН у соціальних мережах

Чотири продукти, якими можна замінити вершкове масло у будь-якій страві без утрати смаку

Багато хто вважає вершкове масло незамінним у кулінарії — воно додає ніжності випічці та глибокого смаку соусам. Проте є чимало корисних і смачних альтернатив, які не поступаються йому ні за властивостями, ні за ароматом.

Віра Хмельницька
Чим можна замінити вершкове масло

Чим можна замінити вершкове масло / © pixabay.com

Експерти наголошують: заміна вершкового масла може не лише урізноманітнити ваш раціон, а й позитивно вплинути на здоров’я серця та судин. Розповідаємо, посилаючись на ресурс Verywell health, які чотири найкращі варіанти для заміни масла, перевірені часом і професійними кухарями.

Оливкова олія

Оливкова олія — найпопулярніша альтернатива вершковому маслу, особливо для тих, хто дбає про своє здоров’я. Вона не містить лактози чи холестерину, тому підходить людям з алергією на молочні продукти та вегетаріанцям.

За даними Міністерства сільського господарства США (USDA), одна столова ложка оливкової олії містить близько 124 калорій і лише 9% добової норми насичених жирів. Регулярне споживання цього продукту допомагає нормалізувати рівень холестерину, підтримувати здоров’я серця, а також знижує ризик деменції та онкологічних захворювань.

Як використовувати:

  • замість розтопленого масла у випічці;

  • для салатних заправок, соусів і маринадів.

Кокосова олія

Кокосова олія не містить молочних білків, але майже на 90% складається з насичених жирів. У помірних кількостях вона може бути чудовим замінником вершкового масла, особливо у стравах азійської кухні чи десертах.

В одній столовій ложці кокосової олії — близько 121 калорії. Людям із високим рівнем холестерину варто вживати її обережно. Завдяки ніжному аромату кокосу ця олія додає стравам легких тропічних нот і добре поєднується з овочами, крупами та випічкою.

Як використовувати:

  • для обсмажування овочів;

  • у домашніх соусах, смузі та десертах.

Топлене масло гхі

Гхі — це очищене вершкове масло з ніжним горіховим присмаком. Воно містить мінімум лактози, але зберігає цінні жиророзчинні вітаміни. За даними ScienceDirect, у 1 ст. ложці гхі — 123 калорії та приблизно 36 мг холестерину.

Завдяки високій температурі димлення гхі не пригорає, тому ідеально підходить для смаження, тушкування та приготування карі.

Як використовувати:

  • для смаження замість рослинної олії;

  • у стравах, де потрібен ніжний вершковий аромат.

Рослинні олії

Якщо ви дотримуєтесь рослинного харчування або маєте непереносимість лактози, зверніть увагу на ці види олій:

  • авокадова;

  • рапсова;

  • соняшникова;

  • соєва;

  • кукурудзяна.

Ці олії містять багато ненасичених жирів, корисних для судин, і не мають холестерину. Їх можна використовувати в салатах, для смаження або як заміну вершковому маслу в тісті.

