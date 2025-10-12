- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 20
- Час на прочитання
- 2 хв
Чотири продукти, якими можна замінити вершкове масло у будь-якій страві без утрати смаку
Багато хто вважає вершкове масло незамінним у кулінарії — воно додає ніжності випічці та глибокого смаку соусам. Проте є чимало корисних і смачних альтернатив, які не поступаються йому ні за властивостями, ні за ароматом.
Експерти наголошують: заміна вершкового масла може не лише урізноманітнити ваш раціон, а й позитивно вплинути на здоров’я серця та судин. Розповідаємо, посилаючись на ресурс Verywell health, які чотири найкращі варіанти для заміни масла, перевірені часом і професійними кухарями.
Оливкова олія
Оливкова олія — найпопулярніша альтернатива вершковому маслу, особливо для тих, хто дбає про своє здоров’я. Вона не містить лактози чи холестерину, тому підходить людям з алергією на молочні продукти та вегетаріанцям.
За даними Міністерства сільського господарства США (USDA), одна столова ложка оливкової олії містить близько 124 калорій і лише 9% добової норми насичених жирів. Регулярне споживання цього продукту допомагає нормалізувати рівень холестерину, підтримувати здоров’я серця, а також знижує ризик деменції та онкологічних захворювань.
Як використовувати:
замість розтопленого масла у випічці;
для салатних заправок, соусів і маринадів.
Кокосова олія
Кокосова олія не містить молочних білків, але майже на 90% складається з насичених жирів. У помірних кількостях вона може бути чудовим замінником вершкового масла, особливо у стравах азійської кухні чи десертах.
В одній столовій ложці кокосової олії — близько 121 калорії. Людям із високим рівнем холестерину варто вживати її обережно. Завдяки ніжному аромату кокосу ця олія додає стравам легких тропічних нот і добре поєднується з овочами, крупами та випічкою.
Як використовувати:
для обсмажування овочів;
у домашніх соусах, смузі та десертах.
Топлене масло гхі
Гхі — це очищене вершкове масло з ніжним горіховим присмаком. Воно містить мінімум лактози, але зберігає цінні жиророзчинні вітаміни. За даними ScienceDirect, у 1 ст. ложці гхі — 123 калорії та приблизно 36 мг холестерину.
Завдяки високій температурі димлення гхі не пригорає, тому ідеально підходить для смаження, тушкування та приготування карі.
Як використовувати:
для смаження замість рослинної олії;
у стравах, де потрібен ніжний вершковий аромат.
Рослинні олії
Якщо ви дотримуєтесь рослинного харчування або маєте непереносимість лактози, зверніть увагу на ці види олій:
авокадова;
рапсова;
соняшникова;
соєва;
кукурудзяна.
Ці олії містять багато ненасичених жирів, корисних для судин, і не мають холестерину. Їх можна використовувати в салатах, для смаження або як заміну вершковому маслу в тісті.