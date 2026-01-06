Модні тренди 2026: ось, про що варто забути цього сезону / © pexels.com

Реклама

ТСН.ua склав перелік застарілих елементів одягу, від яких варто позбутися, щоб виглядати сучасно, стильно та свіжо у новому році.

Укорочені брюки

Бриджі та укорочені брюки без вдалого поєднання здатні “старити” образ. Замість них обирайте штани середньої довжини — вони освіжають образ і виглядають гармонійно в будь-якому стилі.

Яскраві в’язані светри

Светри з надмірним декором, які колись блищали на зимових святах, сьогодні виглядають застарілими. Віддавайте перевагу однотонним моделям з класичним кроєм — вони додають елегантності й не відволікають увагу від вашого образу.

Реклама

Жакети, що підкреслюють талію

Експерименти з посадкою талії іноді дають зворотний ефект, візуально роблячи фігуру ширшою. Обирайте вільні, комфортні жакети — вони дарують свободу рухів і візуально “витягують” силует.

Спідниці з великими принтами

Грандіозні квіткові візерунки та яскраві малюнки залишаються в минулому. Сучасні тенденції віддають перевагу мінімалізму або однотонним моделям, які легко поєднуються з іншими елементами гардеробу.

Позбувшись цих речей, ви гарантовано отримаєте свіжий, чистий і стильний вигляд, який пасуватиме і для повсякденного носіння, і для святкових заходів.