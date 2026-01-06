- Дата публікації
-
Чотири речі, які моментально видають застарілий стиль 2026 року — не носіть їх
Хочете освіжити свій гардероб 2026 року? Дізнайтеся, які речі терміново треба “відправити на пенсію”!
ТСН.ua склав перелік застарілих елементів одягу, від яких варто позбутися, щоб виглядати сучасно, стильно та свіжо у новому році.
Укорочені брюки
Бриджі та укорочені брюки без вдалого поєднання здатні “старити” образ. Замість них обирайте штани середньої довжини — вони освіжають образ і виглядають гармонійно в будь-якому стилі.
Яскраві в’язані светри
Светри з надмірним декором, які колись блищали на зимових святах, сьогодні виглядають застарілими. Віддавайте перевагу однотонним моделям з класичним кроєм — вони додають елегантності й не відволікають увагу від вашого образу.
Жакети, що підкреслюють талію
Експерименти з посадкою талії іноді дають зворотний ефект, візуально роблячи фігуру ширшою. Обирайте вільні, комфортні жакети — вони дарують свободу рухів і візуально “витягують” силует.
Спідниці з великими принтами
Грандіозні квіткові візерунки та яскраві малюнки залишаються в минулому. Сучасні тенденції віддають перевагу мінімалізму або однотонним моделям, які легко поєднуються з іншими елементами гардеробу.
Позбувшись цих речей, ви гарантовано отримаєте свіжий, чистий і стильний вигляд, який пасуватиме і для повсякденного носіння, і для святкових заходів.