Чотири викиди плазми одночасно мчать до Землі: коли планету накриє геомагнітна буря

Магнітна буря.

Протягом останніх кількох днів у ділянці плям AR4246 на Сонці виникло одразу кілька спалахів класу М, які є другими за потужністю після випромінювань Х. Разом зі спалахами сталися чотири корональних викиди маси, які були спрямовані у напрямку Землі.

Впродовж 15, 16 і 17 жовтня нашу планету може накрити геомагнітна буря, повідомляє Space.

Корональні викиди маси - це колосальні викиди намагніченої плазми із Сонця, які можуть впливати на магнітне поле Землі. Як наслідок, виникає геомагнітна буря від рівня G1 (найслабша) до G5 (найсильніша).

За даними науковців, наприкінці минулого тижня активність Сонця була високою. Дуже активним був регіон сонячних плям AR4246, де протягом 11-13 жовтня виникала серія потужних спалахів. Саме вони супроводжувалися корональними викидами маси. Потокам плазми необхідно кілька днів, щоб дістатися до нашої планети.

За даними Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, у бік Землі прямує одразу чотири корональних викиди маси, які вирвалися із Сонця. Вони виникли кілька днів тому разом зі спалахами класу М.

Перший потік плазми вріжеться в магнітне поле Землі вже сьогодні ввечері, наступні — 16 жовтня.

За попереднім прогнозом, виникне геомагнітна буря рівня G1, яка триватиме щонайменше до 17 жовтня. За умови - якщо на Сонці не виникне нових корональних викидів маси, які вріжуться в нашу планету найближчими днями.

Своєю чергою, фахівець із космічної погоди Таміта Сков вважає, що кілька корональних викидів маси можуть об'єднатися в один потік і врізатися в магнітне поле Землі з більшою силою 16 жовтня. Це потенційно може спричинити сильнішу геомагнітну бурю.

