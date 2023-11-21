Чому не цвітуть фіалки: секрети догляду, чим підживити рослину

Причини, чому не цвітуть фіалки, чим підживити сенполії, щоб вони зацвіли

Фіалки — одні з найпопулярніших домашніх квіток, які прикрашають майже кожне підвіконня. Загалом, за ними зовсім не складно доглядати. Але іноді буває, що фіалка відмовляється цвісти.

Щоб фіалка знову зацвіла, потрібно знати основні правила догляду за квіткою та дотримуватися їх.

Як доглядати за фіалкою, щоб вона цвіла

Нестача світла — одна з найголовніших причин того, що фіалки не цвітуть. Про недостатність освітлення будуть свідчити її листя, яке почне тягнутися вгору. Фіалки не люблять прямих сонячних променів, найкраще вони почуваються на західній чи східній стороні кімнати. Практично всі сорти фіалок починають цвісти, коли світовий день буде не меншим за 12 годин.

Комфортна температура для фіалок – 22-24 градуси.

Під час опалювального сезону фіалка потребує зволожування повітря.

Фіалки не люблять застою вологи, для неї підійде легкий ґрунт, який пропускає повітря та воду. Обов’язково у ґрунті повинен бути дренаж.

Вода для поливу повинна бути відстояною та кімнатної температури. Воду можна наливати зверху або у піддон. Поливати фіалку оптимально два рази на тиждень.

Особливість фіалки в тому, що вона любить тісноту -- горщик їй потрібен невеликий.

Якщо ви забезпечили фіалці всі необхідні умови, але вона все одно не цвіте, скоріш за все, квітку потрібно підживити.

Чим підживити фіалку, щоб вона зацвіла

Досвідчені квітникарі радять використовувати натуральну підгодівлю для фіалки.

Можна підгодувати кавовою гущею. Вона підвищить кислотність та покращить структуру ґрунту. Земля буде рихлою. Підсипати потрібно суміш гущі із землею, але ні в якому разі не поливати гущею.

Дріжджами з цукром рослину підгодовують для нарощування кореневої системи та цвітіння. Влітку підгодовують декілька разів на місяць, у взимку — раз на місяць.

Деревним попелом. Це гарне фосфорно-калійне добриво, яке розкислює ґрунт та відлякує шкідників. Для приготування добрива розвести одну стол. ложку попелу в 1 л води, настояти декілька годин. Перемішати розчин, щоб не було осаду, і поливати сенполію раз на два тижні.

Розчин йоду також стимулює цвітіння фіалки, але потрібно бути з ним обережним, щоб не обпалити рослину. Для приготування розчину краплю йоду розчинити в 3 л води, поливати не частіше раз на місяць.

Читайте також: