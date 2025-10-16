Ремонт власноруч / © Credits

Реклама

В Шотландії пара без навичок у процесі ремонту перетворила невикористовувану шафу під сходами на повноцінний домашній офіс.

Про це пише newsweek.

32-річна Лорі Дональдсон із чоловіком та двома дітьми дуже вдало переробили простір в оселі.

Реклама

Вона пояснила, що хотіла мати робочий простір окремо від спальні та сімейних зон.

«Ми живемо в будинку із трьома спальнями, і у мене двоє дітей. Я хотіла відокремити свій робочий простір від зони сну, щоб мій робочий стіл не був першим, що я бачу вранці, і не хотіла жертвувати нашим сімейним простором, облаштовуючись у вітальні», — розповіла Дональдсон виданню Newsweek.

До та після перетворення офісу під сходами. (@xlori15/TikTok) | @xlori15/TikTok

Під сходами у будинку подружжя була невелика шафа, але за маленькими дверцятами насправді знаходилася чимала кількість невикористаного простору. Надихнувшись, пара взялася до роботи, створюючи ідеальний домашній офіс за допомогою невеликого ремонту своїми руками.

«Ця шафа була мертвим простором, а мені потрібен був офіс… Чоловік поспішив на допомогу», — сказала Дональдсон у вірусному відео на TikTok, яке переглянули понад 1,3 мільйона разів.

Реклама

Вона показала, як її «розумний чоловік» взявся виривати рами та стіни.

Перетворення не було швидким. Дональдсон та її чоловік працювали над проєктом кілька місяців, втискаючи роботу у щільний графік.

«Загалом, мабуть, близько п’яти повних робочих днів, але це було розділено на вісім вихідних. Як ви розумієте, коли є двоє дітей, а мій чоловік працює повний робочий день, я працюю неповний робочий день, маю волонтерські зобов’язання, а у дітей є позакласні заняття та хобі на вихідних, життя дуже насичене», — пояснила вона.

Її чоловік зносив рами та закріплював стіни, а Дональдсон взяла на себе шпатлювання, заповнення, шліфування та фарбування. У відео Дональдсон зізналася, що був момент, коли почав закрадатися «глибокий жаль», і був етап навчання, коли вони почали додавати стінні панелі: «Жоден з нас не мав жодного уявлення, що ми робимо», — сміялася вона.

Реклама

Разом вони встановили дерев’яні молдинги, зібрали меблі та додали аксесуари до простору.

Загалом перетворення обійшлося приблизно у 500 фунтів стерлінгів (671 долар США) завдяки закупівлі матеріалів у місцевих магазинах. Найдорожчою частиною проєкту став стіл — те, у що, за словами Дональдсон, варто було інвестувати.

«Це дало мені такий затишний простір, де я можу комфортно працювати та перемикатися після роботи, замість того, щоб дивитися на своє робоче місце у спальні або хвилюватися про те, де найкраще сісти для робочого дзвінка», — сказала Дональдсон.

«Реакція шалена! Я ніколи не очікувала, що воно так вибухне», — сказала вона. «Можливо, це спонукає мене задокументувати наш наступний проєкт, як тільки ми вирішимо, що це буде».

Реклама

Нагадаємо і про топ-3 трендів фарбування цього сезону. Фахівці розповіли, як додати стилю вашому інтер’єру.