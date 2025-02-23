Чудо-засіб від усіх плям: як правильно користуватися кисневим порошком

Засіб легко впорається з плямами від крові, кави, чаю, вина, ягід чи трави.

Кисневий порошок став незамінним помічником під час прання, бо здатний легко впоратися навіть з дуже старими плямами та дієво відбілити речі. Що більше - на відміну від засобів, що містять хлор, не шкідливий для одягу та рук.

Як правильно використовувати кисневий порошок, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Кисневий порошок застосовуються для відбілювання та видалення плям, а також застосовують як для ручного, так і для прання у машинці. Засіб у певних пропорціях додають до води, розчину з милом чи пральним засобом. Концентрація залежить від ступеня забрудненості тканини.

Кисневий порошок ефективніший, якщо розчинити його в гарячій воді. Сполуки засобу починають активуватися за температурі від 40°C, а для видалення сильних забруднень розчиняють засіб водою від 60-95°C.

Як використовувати кисневий порошок:

для ручного прання розчин робіть не дуже концентрованим: одну-дві столові ложки засобу розведіть у п'яти літрах воли, а також додайте пральний порошок;

розчин робіть не дуже концентрованим: одну-дві столові ложки засобу розведіть у п'яти літрах воли, а також додайте пральний порошок; для прання в пральній машинці додайте три-чотири ложки кисневого засобу до відсіку, у який засипають порошок або всередину машини;

додайте три-чотири ложки кисневого засобу до відсіку, у який засипають порошок або всередину машини; для замочування одягу і виведення складних плям візьміть один літр гарячої води та дві-три столові ложки кисневого порошку, залишіть одяг на певний період часу, а потім виперіть у пралці.

Зауважимо, що кисневим порошком не можна прати одяг з таких матеріалів, як шерсть і шовк, а також на речі, що мають прикраси зі шкіри та шкірозамінника.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як повернути до життя кухонні рушники.

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