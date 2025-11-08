Чуйні та віддані: експерти назвали 5 порід собак із найкращою поведінкою

Собака / © Pexels

Обираючи собаку, важливо знайти «слухняну породу», яка легко піддається дресируванню та позитивно реагує на заохочення, роблячи ваше спільне життя максимально гармонійним.

Про це пише Daily Express.

Як пояснює експертка з поведінки тварин Керолайн Вілкінсон, вибір породи собаки залежить від вашого стилю життя. Насамперед слід визначити, чи потрібен вам активний компаньйон для спорту чи спокійний пес для відпочинку.

Базовою вимогою до сімейного улюбленця є його вміння комфортно жити поруч із людиною.

Спеціалісти назвали п’ять «найслухняніших» порід собак.

Бернський зенненхунд

Ці спокійні та терплячі собаки — чудові компаньйони для сімей з дітьми. Спочатку їх виводили для робочих цілей як фермерських собак у Швейцарських Альпах, оскільки вони високо цінувалися за свою силу та витривалість.

Сучасні бернські зенненхунди славляться своїм лагідним та люблячим характером. Будучи відданими та вірними своїм господарям, ці собаки створюють надзвичайно міцний зв’язок із господарями та потребують тісного контакту з родиною.

Бігль

Біглі — це життєрадісні та доброзичливі собаки, сповнені цікавості. Однак, як справжні гончаки, вони досить незалежні та вперті. Через свій сильний нюх, який постійно відволікає, Біглі можуть стати неслухняними, якщо їх не виховувати послідовно.

При належній увазі вони стають дуже ласкавими членами сім’ї. Ці собаки ідеально підходять активним родинам, готовим забезпечити їм регулярні фізичні навантаження.

Бостонський тер’єр

Бостонські тер’єри — це невибагливі компаньйони. Вони поєднують у собі жвавість і бажання гратися з любов’ю до затишних обіймів. Завдяки своїй відносно «тихій поведінці» та мінімальному гавкоту, ці собаки чудово підходять для життя у квартирі.

Однак, як і для більшості порід тер’єрів, їм потрібні регулярні фізичні навантаження, щоб запобігти надмірному висипанню енергії.

Золотистий ретривер

Золотисті ретривери мають широку славу однієї з найкраще вихованих і надійних порід у світі. Їх високо цінують за розум, ніжність та надзвичайно доброзичливий характер. Ця порода була спеціально виведена для тісної співпраці з людиною, де вони терпляче й слухняно виконували функцію подачі дичини.

Однак їхня «гарна поведінка» не виникає автоматично. Золотистим ретриверам потрібна належна соціалізація у щенячому віці, постійне тренування з позитивним підкріпленням, а також велика кількість фізичних вправ та розумової стимуляції.

Кавалер Кінг Чарльз спанієль

Кавалер кінг чарльз спанієлі легко адаптуються до навколишнього середовища. Вони спокійні та ласкаві. Ці собаки-компаньйони прагнуть догодити своєму господарю, що неабияк полегшує їх дресирування.

Як товариська та ласкава порода собак, вони чудово підходять для сімей. Саме цю породу собак рекомендують обирати фахівці тим, хто заводить чотирилапого друга вперше.

