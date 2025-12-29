ТСН у соціальних мережах

Чи 2026 рік високосний: як обрати найкращу дату для одруження

Багато пар довго вагаються з датою весілля, побоюючись високосних років, які нібито приносять невдачу у шлюбі. 2026 рік уже оточений численними прикметами та порадами, і це не дивно — адже кожен хоче обрати найсприятливіший час для створення сім’ї.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
2026 рік: високосний чи ні

2026 рік: високосний чи ні / © pexels.com

ТСН.ua розкаже, чи буде 2026 рік високосним, які традиції з ним пов’язані та чи можна сміливо планувати весілля без страху перед забобонами.

Чи високосний 2026 рік

За календарем 2026 рік не є високосним. Попередній високосний рік був 2024-й, а наступний припаде на 2028-й. Тож лютий 2026-го матиме звичні 28 днів, що робить рік спокійним і сприятливим для нових починань.

Весілля 2026 року

Народні прикмети вважають, що шлюби, укладені у невисокосні роки, довговічніші — рік спокійний і не несе «зайвої» енергетики змін. Тому 2026-й ідеально підходить для весіль, заручин і створення щасливої родини.

Коли краще одружуватися

Найсприятливіші місяці: травень, серпень і вересень.

Уникайте днів перед великими церковними постами.

Весілля на зростальний місяць вважається доброю прикметою, що приносить родинний добробут.

2026 рік — не високосний і цілком сприятливий для весілля. Якщо обрати дату з любов’ю та щирими намірами, жодні забобони не зможуть завадити щастю молодят.

