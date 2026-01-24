Чи безпечно залишати зарядку в розетці: електрик назвав три причини завжди виймати штекер

Залишати арядку в розетці не тільки неекономно, а ще й небезпечно

У більшості домівок зарядні пристрої стирчать із розеток цілодобово. Проте ліцензований електрик Баррет Абрамов радить позбутися цієї звички раз і назавжди.

У коментарі виданню Better Homes & Gardens експерт назвав три головні причини, чому зарядку варто виймати, коли вона не використовується.

1. «Енергетичні вампіри»

Навіть якщо до зарядки не підключений телефон, вона продовжує споживати струм. Це явище називають «фантомним навантаженням».

«Зарядний пристрій споживає невелику кількість електроенергії, просто будучи ввімкненим у стіну. Окремо це може здаватися дрібницею (0,1–0,5 Вт), але якщо помножити це на всі пристрої в домі та на 365 днів, сума у платіжці за рік може вас неприємно здивувати», — пояснює Абрамов.

2. Ризик пожежі

Це найсерйозніша загроза. Постійне перебування під напругою нагріває компоненти пристрою.

«Я бачив розетки, обпалені або закорочені через дешеві зарядні пристрої, які перегрівалися. Але навіть якісні оригінальні блоки можуть перегрітися за певних умов. Тому виймати їх — це просто здоровий глузд», — застерігає електрик.

Особливо небезпечно залишати такі пристрої без нагляду, якщо у вас стара проводка або дешеві китайські аналоги зарядок.

3. Скорочення терміну служби

Якщо ви хочете, щоб ваша оригінальна зарядка служила роками, дайте їй «відпочити». Постійний вплив напруги, особливо в умовах її перепадів у мережі, повільно руйнує внутрішні компоненти блоку живлення.

Як спростити собі життя

Якщо вам ліньки щоразу виймати кожен блок окремо, експерт радить прості рішення:

Використовуйте подовжувачі з кнопкою. Увімкнули в нього всі зарядки, а коли не користуєтесь — просто натисніть одну кнопку, щоб знеструмити все одразу.

Розумні розетки. Налаштуйте таймер, щоб розетка вимикалася автоматично, коли вас немає вдома або вночі.

Зробіть «зарядну станцію». Виділіть одне місце в домі для зарядки всіх гаджетів, щоб не бігати по кімнатах, вимикаючи блоки.

Нагадаємо, енергетики дали важливу пораду, як не спалити техніку, коли дали світло. Перші хвилини після відновлення електропостачання є найнебезпечнішими для мережі та побутової техніки.