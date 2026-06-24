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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
122
Час на прочитання
2 хв

Чи безпечний TikTok-лайфгак із зубною пастою для пральної машини: експерти пояснили ризики

У соціальних мережах стрімко набирає популярності новий побутовий тренд: користувачі TikTok пропонують очищати пральну машину за допомогою звичайного лимона та зубної пасти.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Зубна паста для чищення пральної машини

Зубна паста для чищення пральної машини / © pexels.com

Лайфгак обіцяє швидке усунення неприємного запаху та блискучий результат після одного циклу прання.

Втім фахівці застерігають — така «економна» ідея може обернутися зовсім неочікуваними витратами на ремонт техніки.

У чому суть TikTok-лайфгаку

У вірусних відео користувачі радять:

  • розрізати лимон навпіл;

  • нанести на зріз зубну пасту;

  • покласти половинки прямо в барабан пральної машини;

  • запустити гаряче прання без білизни.

Автори контенту стверджують, що такий метод допомагає:

  • позбутися неприємного запаху;

  • очистити барабан від нальоту;

  • зробити пральну машину «як нову».

Що кажуть експерти

Фахівці з обслуговування побутової техніки та виробники застерігають: подібні експерименти не передбачені інструкціями до пральних машин.

Серед основних ризиків:

  • залишки лимонної м’якоті можуть забивати фільтри;

  • дрібні частинки здатні потрапляти в систему зливу;

  • невідомий вплив на гумові ущільнювачі та деталі барабана;

  • можливе порушення гарантійних умов через неправильну експлуатацію.

Окремо експерти наголошують: ефективність такого методу науково не доведена, а ефект «свіжості» часто є лише тимчасовим.

Чому пральна машина починає неприємно пахнути

Неприємний запах у пральній машині зазвичай з’являється через:

  • накопичення залишків мийних засобів;

  • прання при низьких температурах;

  • вологу в гумових ущільнювачах;

  • забруднення фільтра та шлангів.

Саме ці фактори створюють середовище для появи бактерій і плісняви.

Безпечні способи очищення пральної машини

Експерти радять замість TikTok-експериментів використовувати перевірені методи:

  • регулярний запуск гарячого циклу (60°C і вище);

  • очищення фільтра та лотка для порошку;

  • протирання гумового ущільнювача;

  • використання спеціальних засобів для чищення техніки.

Такі методи допомагають підтримувати чистоту без ризику пошкодження техніки.

Популярний TikTok-лайфгак із зубною пастою та лимоном може виглядати як просте та бюджетне рішення, однак експерти радять ставитися до нього обережно. Неправильне використання побутових засобів у пральній машині здатне призвести до засмічень і навіть дорогого ремонту.

FAQ

Чи можна чистити пральну машину зубною пастою та лимоном?

Експерти не рекомендують використовувати цей метод, оскільки він не передбачений виробниками та може призвести до засмічення фільтрів і пошкодження техніки.

Чим краще очистити пральну машину від запаху?

Найбезпечніший варіант — регулярне гаряче прання без білизни, очищення фільтра та використання спеціальних засобів для догляду за пральною машиною.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
122
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