Чи безпечний TikTok-лайфгак із зубною пастою для пральної машини: експерти пояснили ризики

Зубна паста для чищення пральної машини / © pexels.com

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Лайфгак обіцяє швидке усунення неприємного запаху та блискучий результат після одного циклу прання.

Втім фахівці застерігають — така «економна» ідея може обернутися зовсім неочікуваними витратами на ремонт техніки.

У чому суть TikTok-лайфгаку

У вірусних відео користувачі радять:

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розрізати лимон навпіл;

нанести на зріз зубну пасту;

покласти половинки прямо в барабан пральної машини;

запустити гаряче прання без білизни.

Автори контенту стверджують, що такий метод допомагає:

позбутися неприємного запаху;

очистити барабан від нальоту;

зробити пральну машину «як нову».

Що кажуть експерти

Фахівці з обслуговування побутової техніки та виробники застерігають: подібні експерименти не передбачені інструкціями до пральних машин.

Серед основних ризиків:

залишки лимонної м’якоті можуть забивати фільтри;

дрібні частинки здатні потрапляти в систему зливу;

невідомий вплив на гумові ущільнювачі та деталі барабана;

можливе порушення гарантійних умов через неправильну експлуатацію.

Окремо експерти наголошують: ефективність такого методу науково не доведена, а ефект «свіжості» часто є лише тимчасовим.

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Чому пральна машина починає неприємно пахнути

Неприємний запах у пральній машині зазвичай з’являється через:

накопичення залишків мийних засобів;

прання при низьких температурах;

вологу в гумових ущільнювачах;

забруднення фільтра та шлангів.

Саме ці фактори створюють середовище для появи бактерій і плісняви.

Безпечні способи очищення пральної машини

Експерти радять замість TikTok-експериментів використовувати перевірені методи:

регулярний запуск гарячого циклу (60°C і вище);

очищення фільтра та лотка для порошку;

протирання гумового ущільнювача;

використання спеціальних засобів для чищення техніки.

Такі методи допомагають підтримувати чистоту без ризику пошкодження техніки.

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Популярний TikTok-лайфгак із зубною пастою та лимоном може виглядати як просте та бюджетне рішення, однак експерти радять ставитися до нього обережно. Неправильне використання побутових засобів у пральній машині здатне призвести до засмічень і навіть дорогого ремонту.

FAQ

Чи можна чистити пральну машину зубною пастою та лимоном?

Експерти не рекомендують використовувати цей метод, оскільки він не передбачений виробниками та може призвести до засмічення фільтрів і пошкодження техніки.

Чим краще очистити пральну машину від запаху?

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Найбезпечніший варіант — регулярне гаряче прання без білизни, очищення фільтра та використання спеціальних засобів для догляду за пральною машиною.

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