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Чи безпечний TikTok-лайфгак із зубною пастою для пральної машини: експерти пояснили ризики
У соціальних мережах стрімко набирає популярності новий побутовий тренд: користувачі TikTok пропонують очищати пральну машину за допомогою звичайного лимона та зубної пасти.
Лайфгак обіцяє швидке усунення неприємного запаху та блискучий результат після одного циклу прання.
Втім фахівці застерігають — така «економна» ідея може обернутися зовсім неочікуваними витратами на ремонт техніки.
У чому суть TikTok-лайфгаку
У вірусних відео користувачі радять:
розрізати лимон навпіл;
нанести на зріз зубну пасту;
покласти половинки прямо в барабан пральної машини;
запустити гаряче прання без білизни.
Автори контенту стверджують, що такий метод допомагає:
позбутися неприємного запаху;
очистити барабан від нальоту;
зробити пральну машину «як нову».
Що кажуть експерти
Фахівці з обслуговування побутової техніки та виробники застерігають: подібні експерименти не передбачені інструкціями до пральних машин.
Серед основних ризиків:
залишки лимонної м’якоті можуть забивати фільтри;
дрібні частинки здатні потрапляти в систему зливу;
невідомий вплив на гумові ущільнювачі та деталі барабана;
можливе порушення гарантійних умов через неправильну експлуатацію.
Окремо експерти наголошують: ефективність такого методу науково не доведена, а ефект «свіжості» часто є лише тимчасовим.
Чому пральна машина починає неприємно пахнути
Неприємний запах у пральній машині зазвичай з’являється через:
накопичення залишків мийних засобів;
прання при низьких температурах;
вологу в гумових ущільнювачах;
забруднення фільтра та шлангів.
Саме ці фактори створюють середовище для появи бактерій і плісняви.
Безпечні способи очищення пральної машини
Експерти радять замість TikTok-експериментів використовувати перевірені методи:
регулярний запуск гарячого циклу (60°C і вище);
очищення фільтра та лотка для порошку;
протирання гумового ущільнювача;
використання спеціальних засобів для чищення техніки.
Такі методи допомагають підтримувати чистоту без ризику пошкодження техніки.
Популярний TikTok-лайфгак із зубною пастою та лимоном може виглядати як просте та бюджетне рішення, однак експерти радять ставитися до нього обережно. Неправильне використання побутових засобів у пральній машині здатне призвести до засмічень і навіть дорогого ремонту.
FAQ
Чи можна чистити пральну машину зубною пастою та лимоном?
Експерти не рекомендують використовувати цей метод, оскільки він не передбачений виробниками та може призвести до засмічення фільтрів і пошкодження техніки.
Чим краще очистити пральну машину від запаху?
Найбезпечніший варіант — регулярне гаряче прання без білизни, очищення фільтра та використання спеціальних засобів для догляду за пральною машиною.