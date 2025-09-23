ТСН у соціальних мережах

Чи буде перемир’я у війні Росії проти України: мольфарка шокувала передбаченням

Мольфарка зробила нове передбачення про війну Росії проти України.

Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Війна в Україні

Війна в Україні / © ТСН

Карпатська мольфарка Магдалена Мочіовські передбачила, що Росія та Україна не погодяться на перемир’я у війні.

Про це вона сказала в коментарі ютуб-каналу «Мій світ».

«Ми йдемо до кінця, яким би цей кінець не був. Ми не можемо погодитися на жодне перемир’я, бо це — тимчасове явище. Бо після того ворог відпочине і знову піде. Я вважаю, що не буде перемир’я, а буде кінець війни», — сказала мольфарка.

Вона зазначила, що Зеленський буде президентом до кінця війни.

«Мені йшли цифри, коли ця війна закінчиться. Поки з нашого боку я бачу нашого президента, а хто буде з того боку — я не знаю», — пояснила вона.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.

