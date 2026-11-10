Чи буде сніг на Різдво в Україні: синоптики розповіли, якою може бути зима 2026–2027 років

Якою буде зима в Україні

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Зима 2026–2027 років в Україні може виявитися теплішою за звичайну, однак це не означає, що можна забути про морози та снігопади. Синоптики допускають різкі похолодання, а в окремі періоди температура може опускатися значно нижче нуля. Особливо українців цікавить, чи вдасться цього року зустріти Різдво зі снігом. Попередні прогнози вже дають певне уявлення про майбутню зиму, хоча остаточні висновки робити зарано.

Якою буде зима 2026–2027 років в Україні

За попередніми розрахунками українських і міжнародних метеорологічних центрів, майбутня зима, найімовірніше, буде відносно м’якою.

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Це означає, що середня температура за три зимові місяці може перевищувати багаторічні показники. Однак погода протягом сезону не обов’язково буде стабільною. Періоди потепління можуть змінюватися різкими похолоданнями.

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За словами Наталії Птухи, в холодний сезон можливі морозні періоди тривалістю від 3 до 10 днів. Навіть тепліша за норму зима може принести відчутні морози. Кліматологиня Віра Балабух пояснила, що за вторгнення арктичного повітря температура в Україні може опускатися до мінус 10 градусів, а під час потужніших похолодань — до мінус 20 градусів і нижче.

Проте йдеться про можливі температурні екстремуми, а не про гарантований прогноз на конкретні дати.

Чи буде сніг на Різдво 2026 року

Найбільше запитань викликає погода наприкінці грудня, коли українці відзначатимуть Різдво 25 грудня.

У Польщі, за даними Planeta.pl, попередні прогностичні розрахунки допускають похолодання та снігопади в другій половині місяця. Оскільки Україна розташована поруч, зміни атмосферної циркуляції в Центральній і Східній Європі можуть впливати й на погодні умови в нашій країні.

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Однак це не означає, що сніг, прогнозований у Польщі, обов’язково випаде в Україні. Наразі українські синоптики не підтверджують, що 24–25 грудня сніг лежатиме в усіх регіонах країни. Погода на Різдво залежатиме від того, які повітряні маси переважатимуть у цей період, якою буде температура та чи сформуються атмосферні фронти з опадами.

Якщо температура опуститься нижче нуля й одночасно випадатимуть опади, можливе утворення снігового покриву. За плюсової температури замість снігу може йти дощ або мокрий сніг.

Де в Україні найімовірніші будуть сильні морози та сніг

Погодні умови взимку можуть суттєво відрізнятися залежно від регіону.

За оцінками українських кліматологів, найсильніші похолодання зазвичай можливі в північних, північно-східних і східних областях, а також у високогір’ї Карпат.

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У Карпатах через висоту над рівнем моря умови для утворення та збереження снігового покриву зазвичай сприятливіші, ніж на рівнинних територіях.

На півдні країни зими переважно м’якші, тому під час потеплінь сніг може швидше танути.

У центральних і західних областях погодні умови значною мірою залежатимуть від надходження теплих атлантичних або холодних континентальних та арктичних повітряних мас.

Проте визначити, у яких саме областях сніжитиме на Різдво, поки неможливо.

Чи чекати сильних морозів у січні та лютому

Навіть якщо грудень виявиться відносно теплим, це не гарантує такої самої погоди в січні та лютому.

За словами кліматологині Віри Балабух, найсильніші морози в Україні зазвичай спостерігаються в другій половині січня та першій половині лютого. У цей період можливі вторгнення холодного арктичного повітря, які призводять до різкого зниження температури.

Водночас сезонні моделі наразі не дають підстав стверджувати, що зима 2026–2027 років буде аномально суворою. Найімовірнішим залишається сценарій чергування відлиг і похолодань.

Чому навіть тепла зима може бути сніжною

Вища за норму середня температура не виключає снігопадів. Наприклад, якщо більшу частину місяця температура становитиме кілька градусів тепла, а протягом одного тижня опуститься нижче нуля, саме в цей холодний період можуть випасти значні опади у вигляді снігу.

Водночас після чергового потепління сніговий покрив може швидко зникнути. Тому кількість снігопадів і тривалість залягання снігу — різні показники.

Для білого Різдва важливо не лише те, щоб сніг випав напередодні свята, а й те, щоб температура залишалася достатньо низькою для його збереження.

Коли з’явиться точний прогноз погоди на Різдво

Фахівці Укргідрометцентру наголошують, що довгострокові прогнози не можуть достовірно визначити погоду на конкретний день за кілька місяців наперед.

У рекомендаціях Укргідрометцентру пояснюється, що найбільш надійні прогнози зазвичай складають на найближчі 5 діб. Прогнози на термін до 10 днів також використовують, але зі збільшенням завчасності їхня точність знижується.

Тому більш предметно оцінити ймовірність снігу на Різдво можна буде в другій половині грудня, особливо за кілька днів до свята.

Якою ж буде зима в Україні

Отже, попередні прогнози вказують на те, що зима 2026–2027 років в Україні може бути теплішою за кліматичну норму на 1–2 градуси.

Водночас синоптики не виключають сильних морозів, снігопадів та різких температурних коливань.

Наприкінці грудня в Центральній Європі можливі періоди похолодання, але наразі немає достатніх підстав стверджувати, що саме на Різдво Україну засипле снігом.

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