Чи буде вихідний на День Незалежності України 2026 року: українцям дали остаточну відповідь про 24 серпня

Чи буде додатковий вихідний на День Незалежності / © pexels.com

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Особливо актуально це в умовах воєнного стану, коли правила щодо святкових і неробочих днів мають свої особливості.

Чи стане 24 серпня додатковим вихідним

День Незалежності України щороку святкують 24 серпня. У мирний час ця дата входить до переліку офіційних державних свят, а працівники мають гарантований неробочий день.

Однак під час дії воєнного стану ситуація відрізняється. Законодавство передбачає, що норми Кодексу законів про працю щодо святкових і неробочих днів тимчасово не застосовуються. Це означає, що державні свята автоматично не стають вихідними, а також не діє правило перенесення вихідного, якщо свято припадає на суботу чи неділю.

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Чи потрібно буде працювати 24 серпня

Якщо підприємство або установа працює за звичайним графіком, то рішення про роботу чи відпочинок у День Незалежності залежить від роботодавця. Він може надати працівникам додатковий день відпочинку, але це не є його законодавчим обов’язком під час воєнного стану.

Для працівників державних органів, бюджетної сфери та приватних компаній графік роботи може відрізнятися залежно від внутрішніх розпоряджень.

Чому виникає плутанина

Багато українців пам’ятають правило, за яким, якщо державне свято випадало на вихідний день, наступний понеділок також був неробочим. Саме тому щороку виникають запитання про можливий додатковий вихідний.

Втім, поки в Україні діє воєнний стан, це правило не застосовується. Відповідно, додатковий день відпочинку автоматично не переноситься, навіть якщо свято припадає на суботу чи неділю.

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Чи зміниться ситуація після завершення воєнного стану

Після скасування воєнного стану норми трудового законодавства щодо святкових і неробочих днів знову діятимуть у повному обсязі. Тоді День Незалежності України знову стане офіційним неробочим днем із можливістю перенесення вихідного відповідно до вимог законодавства.

FAQ

Чи буде вихідний на День Незалежності України?

Під час воєнного стану 24 серпня не є автоматичним вихідним днем. Остаточне рішення щодо графіка роботи ухвалює роботодавець відповідно до чинного законодавства.

Чому не переносять вихідний, якщо 24 серпня припадає на суботу або неділю?

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У мирний час перенесення передбачене трудовим законодавством. Але на період воєнного стану ця норма тимчасово не діє, тому додатковий вихідний після державного свята не надається автоматично.

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