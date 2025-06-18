Чи будуть українці знову переводити годинники восени: з’явилося важливе уточнення

Коли переходимо на зимовий час 2025 року: чи будемо це робити / © Pixabay

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Ще минулого року мала б закінчитися палка дискусія щодо переведення годинників на літній та зимовий час, коли у Верховній Раді був підтриманий законопроєкт про скасування переходу. Українці повинні були залишитися на зимовому часі, який би називався “київським”. Однак, через те, що президент України законопроєкт не підписав, все залишилося по-старому.

Враховуючи цей факт, в жовтні українці знову переводитимуть годинники на зимовий час. Звичайно, все це за умови, що жоден парламентар не підніме тему знову, запропонуючи новий варіант.

Коли переводимо годинники на зимовий час 2025 року

На зимовий час в Україні годинники переводять в останню неділю жовтня. 2025 року це буде 26 жовтня. О 4 годині ранку стрілки повертають на одну годину назад. Звісно, сучасні електронні прилади переводити не потрібно, вони це зроблять самостійно.

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Нагадаємо, що Україна входить в перелік з 70 країн світу, де навесні та восени традиційно переводять стрілки годинників. А 120 країн такої практики не мають. На це є свої причини. В деяких корегувати час просто недоцільно, наприклад, якщо держава розташована дуже близько від екватора.

Чи переводять годинники в Європі

В Європі немає одностайної думки про переведення годинників на літній та зимовий час. Так 2024 року група євродепутатів звернулася до Урсули фон дер Ляєн, щоб виконати вимоги громадян і скасувати перехід двічі на рік.

7 років тому в Європі провели опитування серед громадян. Більшість опитаних тоді відповіли, що відчувають сильну “втому” під час сезонних переходів. Згодом, скасування переведення годинників підтримали в Європарламенті, але через пандемію ковід рішення не було впроваджене. Цю тему так і не закрили, а тому європарламентарі час від часу нагадують про шкідливість переходу на літній і зимовий час для здоров’я.