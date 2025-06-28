Чи дійсно дерев’яні ложки небезпечно використовувати на кухні: що про це кажуть експерти

Чи дійсно дерев’яні ложки небезпечні / © unsplash.com

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Сьогодні дерев’яні ложки набули великої популярності на кухнях, і це цілком заслужено. Але чи дійсно вони є безпечними для приготування їжі? Розберемося, що варто знати про їхні переваги.

Чому варто обирати дерев’яні ложки для готування

Багато хто віддає перевагу дерев’яним ложкам через те, що вони не дряпають посуд. Незалежно від матеріалу каструлі чи сковорідки, деревина не залишає подряпин і не пошкоджує поверхні, що допомагає зберегти кухонне приладдя в гарному стані значно довше.

Водночас дерев’яні ложки поєднують у собі м’якість і міцність — вони з легкістю впораються з перемішуванням густих страв або зчищуванням пригорілих залишків з дна сковорідки, водночас комфортно лягають у руку.

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Ще одна важлива перевага — висока термостійкість. На відміну від пластикових ложок, дерев’яні не плавляться під впливом високих температур. Вони також не нагріваються так, як металеві, тож не обпікають руки під час приготування.

Завдяки тому, що дерево не проводить тепло, ложка залишається приємно теплою на дотик і не впливає на температуру страви. Це робить її ідеальним інструментом для делікатного готування.

І нарешті дерев’яні ложки не змінюють смак їжі. Якщо ви коли-небудь відчували металевий присмак у стравах після використання металевої ложки, то знаєте, що деякі матеріали можуть вступати в хімічні реакції з їжею, особливо кислою. Деревина ж абсолютно нейтральна і не вбирає ароматів, тому ваша їжа зберігає свій природний смак.

Які мінуси має готування з дерев’яними ложками

Попри численні переваги дерев’яних ложок у них є й певні недоліки. Найпомітніший — це схильність до появи плям.

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Багато людей цінують дерев’яні ложки за їхню красу і навіть виставляють їх напоказ на кухні. Проте через пористу структуру дерева вони можуть вбирати яскраві барвники з таких інгредієнтів, як томати, буряк чи інші сильно пігментовані продукти.

Добра новина — плями можна вивести, застосувавши правильні способи очищення, тож це не є суттєвою проблемою. Якщо ж ви плануєте готувати дуже яскраві страви, можливо, варто скористатися іншим кухонним приладдям, щоб уникнути небажаних забруднень.

Чи є приготування їжі дерев’яними ложками безпечним

Чи є приготування їжі дерев’яними ложками безпечним / © unsplash.com

Відповідь — так, готувати з дерев’яними ложками цілком безпечно.

Ці інструменти використовують на кухнях уже століттями. Хоча в 1990-х роках дерев’яні ложки дещо втратили популярність на користь пластику та металу, сучасні дослідження підтвердили їхню безпечність.

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Пориста структура дерева, яку іноді вважають недоліком, насправді допомагає боротися з бактеріями. Хоч дерев’яні ложки і вбирають рідини та масла з їжі, бактерії, які потрапляють у пори, швидко гинуть і не поширюються далі.

Щоб зберегти ложки чистими й безпечними, достатньо ретельно мити їх з милом під гарячою водою і давати добре висихати — це знищує більшість мікроорганізмів. За потреби можна використовувати додаткову дезінфекцію, наприклад, оброблення перекисом водню або розведеним відбілювачем.

Хоч дерев’яні ложки й міцні, з часом вони можуть тріскатися, особливо якщо часто мити їх у посудомийній машині. Тріщини створюють середовище для накопичення їжі і розмноження бактерій, які важко видалити.

Якщо ви помітили, що ложка починає втрачати вигляд або з’явилися пошкодження, краще замінити її на нову, щоб зберегти безпеку приготування.

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Як правильно доглядати за дерев’яними ложками

Найголовніше — ніколи не кладіть дерев’яні ложки до посудомийної машини. Хоча це і швидкий спосіб миття, але постійне впливання високої температури та агресивної мийної хімії призводить до появи тріщин і деформації деревини.

Після миття обов’язково залишайте ложки сохнути на повітрі — ідеально дати їм висохнути мінімум 24 години. Не намагайтеся витирати їх рушником, адже це може перенести бактерії з поверхні ложки на тканину і навпаки.

Якщо обираєте дерев’яні ложки, віддавайте перевагу виробам із клена. Хоч вони можуть коштувати дорожче, ніж ложки з сосни чи інших порід, але відзначаються більшою міцністю і довговічністю.