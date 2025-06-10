ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
213
Час на прочитання
1 хв

Чи дійсно потрібно обвалювати котлети в борошні перед смаженням: ідеальний результат чи марне витрачання часу

До будь-якої страви підійдуть соковиті котлети у хрумкій скоринці. І щоб вони дійсно такими вийшли, дуже важливо не забувати про один крок.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
В чому обваляти котлети перед смаженням

В чому обваляти котлети перед смаженням / © Фото з відкритих джерел

Часто кухарі сперечаються, чи дійсно потрібно обвалювати котлети в борошні, чи цей крок є марним витрачанням часу.

Насправді якщо ви готуєте котлети на пательні, тоді обвалювання в борошні обов’язкове. Завдяки такому простому кроку ваша страва отримає чимало переваг.

Насамперед завдяки борошну ви отримаєте хрумку і дуже смачну скоринку, а саме вона є справжнісінькою візитівкою котлет. Ваша страва матиме привабливий вигляд.

Додатково борошно допомагає зберегти всі соки в страві. Всередині котлети вийдуть соковитими й ніжними, з незабутнім смаком.

І, зрештою, борошно захищає котлети від пригорання. Додатково жир не буде неприємно розлітатися під час контакту з соком фаршу, тому плита й робоча поверхня залишаться чистими.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
213
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie