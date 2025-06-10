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Чи дійсно потрібно обвалювати котлети в борошні перед смаженням: ідеальний результат чи марне витрачання часу
До будь-якої страви підійдуть соковиті котлети у хрумкій скоринці. І щоб вони дійсно такими вийшли, дуже важливо не забувати про один крок.
Часто кухарі сперечаються, чи дійсно потрібно обвалювати котлети в борошні, чи цей крок є марним витрачанням часу.
Насправді якщо ви готуєте котлети на пательні, тоді обвалювання в борошні обов’язкове. Завдяки такому простому кроку ваша страва отримає чимало переваг.
Насамперед завдяки борошну ви отримаєте хрумку і дуже смачну скоринку, а саме вона є справжнісінькою візитівкою котлет. Ваша страва матиме привабливий вигляд.
Додатково борошно допомагає зберегти всі соки в страві. Всередині котлети вийдуть соковитими й ніжними, з незабутнім смаком.
І, зрештою, борошно захищає котлети від пригорання. Додатково жир не буде неприємно розлітатися під час контакту з соком фаршу, тому плита й робоча поверхня залишаться чистими.